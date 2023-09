Carlos Tevez se pudrió y dijo lo que todos pensaban sobre Independiente: "Boludeces"

El entrenador del Rojo se cansó de los comentarios y salió al cruce de los periodistas que dicen que "a Independiente lo ayudan".

En el partido entre Independiente e Instituto de Córdoba se dio una insólita situación sobre el final del encuentro donde el árbitro no cobró una llamativa falta sobre el sector izquierdo del ataque del Rojo. En principio el árbitro había cobrado penal, pero a instancias del VAR la resolución cambió y se dio vuelta. Después de esta situación, Carlos Tevez estalló de furia contra todos.

El entrenador de Independiente, que en los últimos tiempos viene levantando con respecto a su nivel futbolístico, explotó contra los árbitros y, principalmente, contra los periodistas que suelen decir que a Independiente lo ayudan. Después del empate ante el conjunto cordobés por la sexta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, el director técnico del Rojo estalló y en la conferencia de prensa dio bastantes razones por las cuales "está cansado" de la situación que le toca vivir.

En principio, Carlos Tevez no apuntó contra los árbitros en general y sostuvo: "No desconfío de ningún árbitro. A veces te perjudican y a veces te favorecen, no veo mala leche. Me enfoco más en lo que hicimos nosotros”. Vale decir que hubo dos jugadas muy llamativas que podrían haber sido, tranquilamente, penales para el Rojo. En una de ellas hubo una falta clara sobre Braian Martínez que luego fue anulada por el VAR. Y, minutos más tarde, Alexis Canelo tuvo una jugada muy clara en la que también le pegaron una patada y el arbitro no cobró.

Lejos de ponerse el casette, Tevez aseguró que revisó las dos jugadas: "La de Martínez para mí no es penal, está bien, pero la de Canelo sí”. En este sentido, más allá de todo lo que se pueda decir dentro de lo ocurrido en el campo de juego, el exfutbolista de Boca se pudrió de los dichos del resto de los periodistas y apuró a todos los que dicen que Independiente es favorecido por los árbitros para salvarse del descenso.

Muy enojado, Tevez lanzó: “Pero es bueno que nos haya pasado ahora, así puedo ver que dicen los que afirman que a Independiente lo ayudan porque está Tevez. Ya me tienen un poquito cansado. Me cansa un poco las boludeces que se dicen del ayudín y esas cosas”.

Con respecto a otras situaciones del encuentro, Tevez explicó que el cambio de Cauteruccio por Buffarini en el entretiempo fue "una cuestión táctica". Sobre esto agregó: "Habíamos planteado el partido con cinco defensores, cuando ellos nos cambian a un sistema que no venían utilizando, tuve que hacerlo yo viendo cómo estaban parados. Necesitábamos un sistema más agresivo y me incliné por Caute y poner a Calero más atrás”