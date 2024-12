Adiós Independiente: la triste despedida de una joven figura de Vaccari

Se termina el año 2024 para Independiente y una figura que tuvo rodaje a lo largo del año lanzó un doloroso mensaje en sus redes sociales. Es que Julio Vaccari ya no contará con él para el 2025 donde el elenco de Avellaneda afrontará nada más y nada menos que la Copa Sudamericana 2025, además de los torneos locales. El motivo no tiene que ver con una decisión del DT, sino del acuerdo del club con el equipo que lo cedió a préstamo por una temporada.

Se trata de Alex Luna, extremo de 20 años nacido en Santa Fe que pertenece a Atlético de Rafaela, donde tendrá que volver en enero. Sin embargo, antes de su regreso a la "Crema", el mediocampista no dudó en postear lo que siente al haber vestido los colores del "Rojo" y lo que significó para él. En la publicación no sólo incluyó imágenes de algunos partidos que disputó, sino también agradeció a quienes lo apoyaron a lo largo del año y la importancia que tuvieron para su carrera.

El mensaje de despedida de Alex Luna de Independiente

Hoy le tengo que decir MUCHAS GRACIAS Independiente y a todos los que confiaron en mí dentro del club para dar un salto enorme en mí carrera, por hacerme cumplir mí sueño que era poder jugar en Primera, pero nunca me imaginaba hacerlo en un club tan grande como este.

Pasamos momentos hermosos junto a mí familia, del día 1 recibiendo el cariño de la gente, que fue el plus que me daban para seguir este último tiempito que no fue el que esperaba. Quiero que sepan que dejé la vida por esta camiseta en todo momento.

GRACIAS DIABLOS. Vamos por otro gran año en lo más alto.

Los números de Luna en Independiente

Partidos jugados : 31.

: 31. Goles : 3.

: 3. Minutos jugados: 1392.

Néstor Grindetti explotó en Independiente contra los jugadores de Vaccari

A fines de octubre pasado, un escándalo se desató en la institución luego de que se viralizaran varias imágenes de algunos futbolistas festejando en un yate, durante su día libre. Si bien el cuerpo técnico ya había tenido charlas con ellos antes de ese hecho para que tuvieran más cuidado, a partir de ahí Vaccari tomó medidas más fuertes como apartar durante algunos encuentros a Marco Pellegrino y Diego Tarzia, involucrados en la fiesta del yate. “En Independiente tiene que haber orden y el orden es respetar las normas de convivencia, que las marca el club y el director técnico. No puede ser que alguien se dedique a la joda... Hay que cumplir las normas, sino jugarán en otro club", destacó el mandamás del "Diablo".