Impacto en la MLS: hospitalizaron a un futbolista que sufrió fracturas por un codazo

La MLS quedó en shock tras una de las jugadas más violentas de la temporada. Jacob Shaffelburg, extremo canadiense de LAFC y del seleccionado de su país, fue hospitalizado con varias costillas fracturadas y un neumotórax después de un codazo de Jackson Ragen en el partido ante Seattle Sounders. La acción, en el cierre de la fase regular en Estados Unidos, terminó apenas con tarjeta amarilla y deja a LAFC sin una pieza clave para los playoffs.

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El jugador de 26 años sufrió fracturas en varias costillas y un neumotórax, es decir, un colapso parcial del pulmón. LAFC confirmó el diagnóstico después de los estudios en el hospital. El club no dio plazos de recuperación. Por ahora, lo único seguro es que el canadiense se pierde la próxima convocatoria de la Selección de Canadá.

La jugada: siete minutos en cancha y un codazo

El partido se jugó el sábado en el Lumen Field de Seattle, en la última fecha de la fase regular de la MLS. Seattle Sounders ganó 2-1. Shaffelburg entró desde el banco para jugar los últimos 15 minutos, pero duró apenas siete en cancha.

En una jugada por la derecha, el extremo dejó en el camino a un rival. Ahí apareció el defensor Jackson Ragen, que lo embistió y le pegó un codazo directo en las costillas.

Según el diario The Sun, Ragen mide 1,98 metros y pesa unos 18 kilos más que Shaffelburg, que mide 1,80. El canadiense quedó tirado en el césped, agarrándose el pecho con claros gestos de dolor.

El árbitro sancionó la jugada únicamente con amarilla para Ragen. La decisión generó polémica por la gravedad de las lesiones que sufrió Shaffelburg. Después de recibir atención médica en la cancha, el jugador salió del campo y lo llevaron de urgencia a un centro de salud. Ahí los estudios confirmaron el cuadro.

Un golpe para LAFC antes de los playoffs

La lesión llega en el peor momento para LAFC, a días del comienzo de la postemporada de la MLS. LAFC enfrentará a St. Louis CITY el 23 de noviembre, en la primera ronda de los playoffs. Salvo una recuperación muy rápida, que hoy nadie confirma, el equipo deberá afrontar la serie sin su extremo.

Sus números en la temporada

Partidos: 28.

Asistencias: 5.

Goles: 0.

Aunque no convirtió goles, Shaffelburg era una opción importante desde el banco por su velocidad y su desequilibrio por las bandas.

También es baja en la Selección de Canadá

El golpe también afecta a Canadá. El extremo, que es habitual en las convocatorias de su selección, quedó descartado para la próxima fecha internacional. Su regreso dependerá de cómo evolucionen las fracturas y el pulmón, lesiones que suelen exigir reposo y una vuelta gradual a la actividad.