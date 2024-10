Impacto en el boxeo por la revelación de Lucas Matthysse sobre su carrera: "Me hubiese gustado"

Impacto en el boxeo por la revelación de Lucas Matthysse sobre su carrera

Lucas Matthysse rompió el silencio años después de su retiro y realizó una impactante revelación acerca de su carrera en el boxeo. El excampeón mundial superligero y welter habló sobre lo que fue su recorrido en el deporte de los puños en el que hizo más de 40 peleas en las que cosechó 39 victorias (36 por KO) y 5 derrotas. Luego de cosechar varios títulos con el paso de los años, hubo uno que la propia "Máquina" no pudo conseguir y sobre eso no se guardó nada.

Es que si bien fue uno de los mejores de su generación, el hombre de Trelew que brindó grandes combates no pudo quedarse con uno de los cinturones más importantes a nivel nacional. De esta manera, en el ciclo radial Cerca del Ring dio una extensa entrevista donde se refirió a su pasado como púgil y a lo que "le faltó". Sin dudas, la noticia causó sorpresa entre los fanáticos de la disciplina que sueñan con verlo una vez más arriba del cuadrilátero después de su presentación contra el filipino Manny Pacquiao en 2018 donde perdió por la vía rápida.

"Me hubiese gustado ser campeón argentino también, siempre tuve el anhelo de pelearlo y estuve a punto. Siempre fue un sueño, quise volver para pelear por el título. No por el cinturón que me falta, sino también por la historia que tiene. Por ahí no es tan valorado o no lo hacen defender tanto, qué lástima porque es un título tan importante que te deja en la historia. Debe ser lindo ser campeón argentino. Es algo que me quedó", esbozó Matthysse en el mencionado programa.

Las fuertes declaraciones de Lucas Matthysse sobre la derrota con Manny Pacquiao

Lucas Matthysse es uno de los últimos campeones del mundo que dio el boxeo argentino y años después de su retiro dio detalles de lo sucedido en su última pelea. La "Máquina" se subió al ring del Axiata Arena de Kuala Lumpur para enfrentar a Manny Pacquiao en julio del 2018 y la leyenda filipina le ganó por la vía rápida en el séptimo asalto. En su momento, el resultado de aquel duelo causó revuelo y ahora el propio expúgil de Trelew, Chubut, que selló su récord con 39 victorias (36 por KO) y 5 derrotas reveló toda la verdad detrás de aquel cruce con el asiático.

Sin dar nombres, el oriundo del barrio Mil Viviendas destrozó sin filtro a uno de los integrantes de su equipo, con el que trabajó en los combates previos a colgar los guantes e influyó no sólo en su desempeño arriba del ring, sino también a nivel anímico. En diálogo con el ciclo radial Cerca del Ring, uno de los grandes representantes de la familia Matthysse no se guardó nada y aprovechó la ocasión para hablar justamente de este tema por primera vez después de su adiós al deporte de los puños. A su vez, el exmonarca superligero y welter analizó tanto su recorrido como también lo que vive en el presente.