Ibai Llanos reveló cómo reaccionó el Kun Agüero a la salida de Messi del Barcelona

Ibai Llanos dio detalles sobre el momento en el que se enteró junto al "Kun" Agüero de que su amigo Lionel Messi no seguirá en el Barcelona.

El canal de Twitch del streamer español Ibai Llanos es uno de los más vistos a nivel mundial y cuenta con innumerables entrevistas a distintos jugadores de las ligas europeas más importantes. A lo largo de estos años forjó distintas amistades con futbolistas argentinos y hoy coincidiendo en España, su cercanía a Sergio "Kun" Agüero es aún más fuerte. La salida de Lionel Messi del Barcelona, la noticia más impactante de la semana les llegó compartiendo unos mates mientras hablaban por una de las plataformas más famosas de hoy en día.

No estaban solos, ya que compartían el streaming con su par Coscu y uno de los hermanos del "Kun" cuando la noticia les llegó al celular y los sorprendió: "Estábamos tomando unos mates, de repente vimos la noticia y estábamos todos que no nos lo creíamos, aseguró el famoso influencer. Además, agregó que le apena no poder ver a Lionel Messi y Sergio Agüero jugar juntos en el Barcelona. Aunque también fue optimista a la hora de dar su opinión sobre el tema del 10 de la Selección Argentina: “No sé, para mí todo esto es medio raro. A lo mejor tenemos más novedades dentro de poco”, aseguró Ibai sobre la posibilidad de que esta noticia finalmente tenga otro final.

Lejos de lo futbolístico, Llanos y Agüero comparten una buena amistad que nació en plena cuarentena cuando el argentino todavía jugaba en el Manchester City. Con la llegada del ex jugador de Independiente a España tuvieron la posibilidad de conocerse en persona, cenar juntos y hasta de que el "Kun" le cebara el primer mate en su vida. Y acordándose de su amigo minutos después de la noticia, el español publicó un tweet con una divertida foto del crack argentino.

Ibai Llanos y su relación con Argentina

Hace muy poco tiempo, el streamer español estuvo entre las tendencias argentinas en Twitter por haber subido una foto de una caja de alfajores Havanna a sus redes. De esta forma, se consagró como fanático de nuestro país por encontrar entre sus pasiones a Boca Juniors, su amistad con Coscu, las entrevistas con los cantantes L-Gante y Nicki Nicole, entre varios comentarios que motivan el aprecio por esta celebridad. Entre las últimas noticias, adquirió los derechos para transmitir los partidos de la Copa América en Europa y fue un éxito, aunque tuvo algunos problemas con respecto a la señal, que llevaron a la suspensión de las transmisiones. Los fanáticos de Ibai piden por una visita tan esperada a la Argentina, pero aún no hay nada confirmado.