Qué es hyrox, la disciplina en la que una atleta sufrió un accidente escatológico

El mundo del fitness quedó envuelto en una fuerte polémica después de un episodio ocurrido durante una competencia de Hyrox en China. La atleta australiana Joanna Wietrzyk, de 24 años, sufrió una incontinencia intestinal cuando todavía no había completado la mitad del recorrido. Pese al inesperado problema, decidió continuar con la prueba y llegó hasta el final.

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El caso generó críticas entre otros competidores, que cuestionaron las condiciones sanitarias de la competencia. Según los reportes sobre el episodio, Wietrzyk dejó restos de materia fecal en la pista y en algunas de las máquinas mientras completaba ejercicios como burpees y zancadas. La competencia cuenta con la participación de una gran cantidad de partiipantes y varias pruebas.

Qué es Hyrox

Se trata de una competencia internacional de entrenamiento híbrido que combina ocho kilómetros de carrera con ocho estaciones de ejercicios funcionales. Su característica principal es que el formato está estandarizado: después de cada estación hay que completar un kilómetro de carrera, lo que permite comparar los tiempos obtenidos por participantes de distintos lugares del mundo.

La competencia durante una de sus pruebas.

La prueba exige una combinación sostenida de resistencia cardiovascular, fuerza y potencia. Los ejercicios que integran el circuito son SkiErg, que simula el movimiento del esquí de fondo; Sled Push, un empuje de trineo con peso; Sled Pull, que consiste en arrastrarlo; Burpee Broad Jumps, una sucesión de burpees con saltos hacia adelante; Rowing, remo en máquina; Farmers Carry, una caminata cargando pesas; Sandbag Lunges, zancadas con una bolsa de arena sobre los hombros; y Wall Balls, que combinan sentadillas con lanzamientos de una pelota medicinal.

Las pruebas implican gran resistencia física.

Qué diferencia tiene con el CrossFit

A diferencia del CrossFit, cuyos entrenamientos suelen variar y pueden incluir levantamientos olímpicos, gimnasia y movimientos funcionales complejos, Hyrox mantiene un diseño repetible y medible. El objetivo es completar siempre la misma estructura en el menor tiempo posible. La exigencia metabólica es elevada: los participantes alternan permanentemente tramos de carrera con ejercicios que demandan distintos grupos musculares.

La palabra de la atleta que sufrió el incidente

la atleta del incidente.

En el caso de Wietrzyk, la intensidad del esfuerzo se combinó con un inesperado problema intestinal que terminó convirtiéndose en el centro de la competencia. “Me sentía en plena forma y saludable al inicio de la carrera”, explicó posteriormente la atleta, quien admitió que debería haber abandonado. También pidió disculpas por el impacto que tuvo su decisión y aseguró que la experiencia le dejó una enseñanza: entender que existen momentos en los que es necesario “dar un paso al costado”.