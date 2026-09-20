Huracán le dio el primer cachetazo al River de Ponzio

Huracán sorprendió a River y se impuso por 2-1, como visitante, en un encuentro válido por la décima fecha del Torneo Clausura de fútbol jugado esta noche en el estadio Monumental ante una multitud.

{{{htmlAmp}}}

Los goles del ganador fueron de Óscar Cortés a los 9 minutos del primer tiempo, y de Lucas Blondel, a los 35 del complemento; mientras que Tomás Galván había igualado paracialmente para River.

Esta derrota cortó la racha del entrenador Leonardo Ponzio, ya que River había ganado los tres encuentros que jugó desde que asumió la conducción del plantel.

El partido no empezó bien para River, ya que a los 6 minutos Thiago Almada salió lesionado, y enseguida -tras una pelota parada por la izquierda-, el colombiano Cortés tiró un centro que sobrepasó a todos en el área, ingresando al arco de Santiago Beltrán, para abrir el marcador.

A los 36, se sumó una nueva preocupación por otra salida por problemas físicos, la de Tobías Andrada, pero el local comenzó a llegar al área rival. De hecho, el arquero Hernán Galíndez realizó un tapadón al ángulo tras un remate preciso de Ángel Correa desde un tiro libre.

En el complemento, Driussi convertía el empate, pero el asistente levantó la bandera por offside de Gonzalo Montiel; posteriormente River consiguió, ahora sí, la igualdad en el Monumental a través de un golazo de Galván con un remate desde la media luna del área, al ángulo derecho de Galíndez.

Aunque el envión y la felicidad le duró poco, porque a los 35 minutos Lucas Blondel tomó la pelota y, antes de llegar al área, remató de manera rasante y cruzada para el 2-1 de la visita que le otorgó la victoria y tercera posición en el grupo con 16 puntos, empujando al “Millonario” fuera de los play off.

En la próxima jornada, River deberá visitar a Sarmiento en Junín, donde podría ir con hinchada, el miércoles 07 a partir de las 19:30; por su lado, Huracán tendrá que medirse contra Aldosivi el domingo 3 de octubre desde las 21:30 en Parque Patricios.