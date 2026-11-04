El exfutbolista y actual panelista Diego Latorre analizó con dureza la situación que atraviesa Leonardo Ponzio al frente del plantel profesional de River Plate. Durante la emisión del programa F90 por la pantalla de ESPN, el comentarista remarcó que las exigencias depositadas sobre el flamante entrenador resultan desmedidas e injustas para el inicio de su carrera en la dirección técnica.

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En el marco del debate televisivo, Latorre consideró que el manejo hacia el exfutbolista constituye una falta de respeto en el plano deportivo. La discusión en el piso giró en torno al contexto apresurado en el que asumió el cargo y a las obligaciones inmediatas de conseguir un título que recaen sobre su figura sin haber tenido un proceso de trabajo previo.

La dura crítica de Diego Latorre sobre el rol de Leonardo Ponzio

Durante su intervención, Diego Latorre cuestionó el nivel de demanda institucional y deportiva que afronta el técnico. "Le están pidiendo a Ponzio lo que no hizo ni Coudet ni Gallardo, para un técnico que recién está empezando", enfatizó el panelista en el estudio.

En esa misma línea, el analista deportivo profundizó sobre la condición provisoria en la que quedó posicionado el entrenador en la institución de Núñez. "Me parece un camino horrible haber puesto a Ponzio como una especie de parche... te pido el campeonato o si perdés un partido viene Ramón Díaz. Fíjate vos que es hasta humillante para Ponzio", sentenció respecto a la presión constante sobre su continuidad y la mención de otros nombres de peso para sucederlo.

Latorre agregó que esta situación se percibe claramente en el clima del club, más allá de que no se exprese de manera abierta. "Sin haberlo verbalizado, porque esto está implícito, nadie lo expresó públicamente, pero está implícito", puntualizó el comentarista durante el intercambio.

La designación en River y el armado del plantel

Los integrantes del panel coincidieron con la mirada de Latorre y recordaron las particulares circunstancias bajo las cuales se resolvió la llegada de Ponzio a la conducción técnica. En el programa señalaron que la determinación dirigencial se tomó de manera apresurada durante la madrugada tras una caída en el plano internacional.

En la mesa recordaron que la decisión se gestó "entre gallos y medianoche" y precisaron los detalles de aquel momento: "Esto fue literal, porque fue a las 2 y pico de la mañana después de haber perdido con Independiente de Santa Fe, resolvieron ahí que Ponzio, que se iba a ir de vacaciones porque no le interesaba siquiera ser entrenador, lo había dicho públicamente incluso, resolvieron que Ponzio se hiciera cargo del equipo".

Asimismo, los periodistas subrayaron una de las mayores dificultades que condicionan el trabajo cotidiano del director técnico. "Y con un plantel que encima no armó él", destacaron al evaluar la falta de pretemporada y de incorporaciones solicitadas por el propio entrenador.

El debate sobre una decisión catalogada como política

Hacia el final del debate, los panelistas compararon el presente de Ponzio con otros antecedentes del fútbol local, como lo ocurrido con Hugo Ibarra, al analizar la designación de referentes del club en momentos de turbulencia futbolística.

En la mesa de ESPN concluyeron que la determinación responde principalmente a una necesidad de contención dirigencial frente a los hinchas. "Acá lo que pasa otra vez, que delata que es una jugada política y no futbolística. Por eso le están pidiendo un respaldo ante la gente y un campeonato que no le pudieron dar los demás", cerraron en el programa.