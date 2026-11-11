Horacio Pagani se quebró en vivo por la muerte de Carlos Babington y dedicó una emotiva despedida

La muerte de Carlos Babington golpeó de lleno al fútbol argentino y, especialmente, a Horacio Pagani. El periodista de TyC Sports no pudo contener las lágrimas en Estudio Fútbol al despedir a su amigo, el ídolo de Huracán que murió este miércoles a los 77 años. Pagani reveló que habían hablado pocos días antes, recordó su pasión por el tango y defendió su honestidad: "Era un tipo de fierro, leal hasta el último extremo".

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Pagani se enteró de la noticia camino al canal. Al aire, con la voz quebrada, contó cómo la recibió: "Fue una noticia fulminante que la recibí bien cuando venía en el auto hacia aquí. Aparentemente no se despertó, simplemente. Él estaba bien".

El periodista reveló que hacía poco había hablado con Babington, que le había confirmado su presencia en un encuentro de amigos: "Habíamos hablado hace pocos días para confirmarme que venía a la reunión del miércoles próximo que voy a hacer".

El Babington que pocos conocían: tango y poesía

Más allá del fútbol, Pagani recordó una faceta íntima del "Inglés": su amor por la música ciudadana. "Sabía mucho de tango y nos juntábamos cinco o seis cantores. Hacía un dúo con Rafael Pascual. Frente a todos los cantores ellos cantaban este tema (Mano Cruel) y luego Carlitos se deslumbraba cuando cantaban los otros".

También destacó su memoria para la poesía popular: "Él sabía mucho de los poemas de Héctor Gagliardi, sabía de memoria como media docena y también los exponía".

Pagani contó que Babington seguía jugando al fútbol hasta hace poco, con la misma pasión de siempre: "Me decía: 'No me muevo, yo juego parado'". Y recordó la definición de un compañero de aquel Huracán inolvidable: "Coco Basile siempre decía que para él, más allá de las locuras de Houseman y de lo que era Brindisi, éste era el de la zurda mágica, era el eje del equipo".

Según Pagani, Babington y Miguel Brindisi "competían a ver quién hacía más goles, porque ellos eran de los volantes que llegaban y hacían goles".

La definición de Pagani sobre Babington

En el tramo más emotivo, el periodista defendió la integridad de su amigo y se refirió a su paso por la presidencia de Huracán: "Era un tipo de fierro, leal hasta el último extremo. Lo trataron mal en Huracán cuando fue presidente. Pero yo doy fe de su inclaudicable honestidad".

Pagani contó que Babington había vivido sus últimos tiempos con mucho estrés por una mudanza que duró casi un año. "Quería tener una casa y ya nos estaba invitando al primer asado que iba a hacer. Iba a tener una piscina. Dios mío", cerró, conmovido.

Quién fue Carlos Babington

Carlos Babington debutó en Huracán en 1969 y se convirtió en el cerebro del equipo de César Luis Menotti, campeón del Torneo Metropolitano de 1973. Lo acompañaban Miguel Brindisi, René Houseman, Omar Larrosa, Alfio Basile y Jorge Carrascosa. Él mismo definió aquel título como la cumbre de su carrera.

Con la Selección Argentina jugó el Mundial de Alemania 1974, donde disputó cinco partidos y marcó un gol. Después jugó en el Wattenscheid de Alemania. Ese paso por Europa le impidió estar en el plantel campeón del mundo de 1978, aunque Menotti quería convocarlo. Volvió a Parque Patricios entre 1978 y 1982 y se retiró en Tampa Bay Rowdies y Junior de Barranquilla.

Como director técnico dirigió a Platense, Racing, Vélez Sarsfield y River Plate, donde tuvo a Enzo Francescoli, Ariel Ortega y Marcelo Gallardo. Más tarde fue presidente de Huracán, en una etapa con tensiones institucionales y conflictos con los hinchas que lo afectaron mucho.

Las despedidas a Babington

Huracán y la AFA, a través de Claudio Tapia, enviaron sus condolencias y lo recordaron como un símbolo del fútbol argentino. El "Inglés" siempre puso a René Houseman por encima incluso de Diego Maradona. Y resumió su amor por el Globo con una frase: su vínculo con Huracán "no se va a poder romper nunca".