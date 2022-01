Zverev se emplea a fondo para doblegar a compatriota Altmaier; Nadal avanza sin problemas

Alexander Zverev tardó en entrar en calor y tuvo que emplearse a fondo contra su compatriota Daniel Altmaier en su primer partido del Abierto de Australia el lunes, cuando el número tres del mundo inició su intento de añadir un primer título de Grand Slam a su oro olímpico.

Zverev, de 24 años, derrotó a Altmaier (87) por 7-6(3), 6-1 y 7-6(1) en el Rod Laver Arena y se enfrentará en segunda ronda al australiano John Millman.

"Hoy no ha salido mucho del plan, para ser honesto, excepto que he ganado", dijo Zverev tras el partido. "Pero así son las cosas a veces. Es la primera ronda de un torneo muy largo y no siempre vas a jugar tu mejor tenis. Fue un buen partido para entrar en el torneo y espero que la próxima ronda sea mejor".

Zverev ganó el oro olímpico en Tokio en 2021, durante una temporada que fue por mucho la mejor de su carrera. También conquistó cinco títulos más en el año, incluidos dos Masters 1000 y el ATP Finals que puso fin a la temporada.

El finalista del Abierto de Estados Unidos 2020 mostró su frustración en ocasiones con dobles faltas, pero por lo demás estuvo sólido con su servicio, enfrentándose a un solo punto de quiebre en todo el partido, que Altmaier convirtió para liderar brevemente el tercer set.

Zverev, que anotó 14 saques directos y cometió seis faltas dobles, se recuperó pronto del break y tuvo cuatro bolas de partido al resto con 6-5. Altmaier las salvó todas y forzó un tiebreak, pero su rival -cuya mejor actuación en Melbourne Park siguen siendo las semifinales en 2020- elevó su nivel y acabó sellando la contienda.

Otro de los favoritos para el torneo australiano, Rafael Nadal, se deshizo sin problemas del estadounidense Marcos Girón por 6-1, 6-4 y 6-2 para pasar a la segunda ronda.

El tenista español, sexto preclasificado del torneo, dijo que no está disfrutando con la ausencia de su gran rival Novak Djokovic, incluso aunque signifique que tiene más oportunidades de lograr el título del primer Grand Slam del año.

Empatado en 20 'majors' con Djokovic y Roger Federer, Nadal dijo que sería "mejor para todo el mundo" si el serbio compitiera en Melbourne Park.

"Le deseo lo mejor. Creo que la situación se complicó y no creo que sea el único que ha hecho las cosas mal. Hay más responsables. Pero él es uno de los responsables. Me hubiera gustado que jugara", señaló.

Con información de Reuters