Alcaraz gana a Walton en comienzo de búsqueda de Grand Slam de carrera en Melbourne

El tenista español Carlos Alcaraz en acción durante su partido de primera ronda contra el australiano Adam Walton en el Abierto de Australia, en Melbourne Park, Melbourne, Australia.

‍El número uno del tenis mundial, Carlos Alcaraz, comenzó el domingo su intento por lograr un Grand Slam de carrera con un triunfo por 6-3, ‍7-6(2) y 6-2 ante el ⁠australiano Adam Walton en la primera ronda del Abierto de Australia, mostrando la potencia y precisión propias de un jugador que persigue la historia.

El español de 22 años, que puede eclipsar a Don Budge y convertirse en el hombre más joven en ganar los cuatro grandes títulos individuales al menos una vez, ofreció en una abarrotada Rod Laver Arena una exhibición de golpeo que tuvo a los aficionados pegados a sus asientos o levantándose para ovacionarle.

"Estoy muy contento de saltar a la pista por ‌primera vez esta temporada. Creo que no podría ser mejor que ⁠aquí, en la Rod Laver Arena. Fue un ⁠buen partido, me sentí muy bien", dijo Alcaraz. "Adam mostró un gran nivel en el partido, así que tuve que mantenerme ahí. En general, estoy contento con el ‍nivel al que he jugado hoy".

"Era difícil encontrar buenas posiciones (...) siempre estaba en una buena posición, con peloteos largos y sólido desde ⁠la línea de fondo. Su bola plana ‌a veces me resultaba muy difícil", agregó. "Fue un partido muy sólido y cuando pudo entrar en la pista y jugar agresivo, lo hizo, y eso me complicó mucho el partido".

Una feroz derecha ayudó a Alcaraz a conseguir la primera ruptura para una ventaja inicial de 5-3 y el seis veces campeón de ‌torneos de Grand ‌Slam cerró el primer set con su renovado saque, cada vez más parecido al de Novak Djokovic.

Ese ajuste técnico se produjo tras la abrupta ruptura el mes pasado de Alcaraz con su entrenador de toda la vida, Juan Carlos Ferrero, cuya influencia estabilizadora se echó en ​falta cuando el español se vio arrastrado a un tie-break en el segundo set después de un rato de tenis relajado y agradable para el público.

Alcaraz se mostró implacable y duplicó su ventaja en el choque, aprovechando luego el impulso para apuntarse con facilidad el tercer set y reservarse un cruce de segunda ronda con el alemán Yannick Hanfmann.

En otro partido destacado de la jornada, Alexander Zverev logró una trabajada victoria por ‍6-7(1), 6-1, 6-4 y 6-2 ante el canadiense Gabriel Diallo, en un titubeante primer paso en su nuevo intento por conquistar su primer "major".

El alemán, tercer cabeza de serie y subcampeón el año pasado ante Jannik Sinner, cedió el primer set ante el enérgico número 41 del mundo en la Rod Laver Arena, pero remontó y acabó ​imponiéndose en una tarde calurosa.

"Cuando vi el cuadro no quedé muy contento, para ser honesto", dijo Zverev sobre Diallo, uno de los jugadores no sembrados más peligrosos en el cuadro individual ​masculino. "Pensé: 'No puede ser peor que eso (el primer set) y después mejoró mucho para mí".

En una de las sorpresas de la jornada inaugural, el italiano Flavio ⁠Cobolli, vigésimo cabeza de serie, perdió 7-6(1), 6-4 y 6-1 ante el británico Arthur Fery (número 186 del mundo), después de quejarse de problemas estomacales durante su partido en el John Cain Arena.

(Reportaje adicional de Ian Ransom; editado en español por Carlos Serrano)