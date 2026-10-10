Ramón Díaz rechazó una propuesta de Corinthians y su hijo publicó un mensaje que reavivó la ilusión de ver a Ramón Díaz nuevamente como DT de River Plate.

La posibilidad de que Ramón Díaz vuelva a dirigir a River Plate sumó un nuevo indicio a partir de una publicación de su hijo Emiliano en redes sociales. El ayudante de campo explicó por qué rechazaron tres propuestas de Corinthians y dejó una frase que alimentó las especulaciones sobre su deseo de acompañar al padre en el último gran objetivo de su carrera futbolística.

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Emiliano publicó un mensaje en portugués para disculparse con los hinchas de Corinthians por no aceptar la propuesta del club brasileño. En su texto, reconoció que se trataba de una oportunidad que había esperado durante mucho tiempo, pero explicó que tomó una decisión marcada por la lealtad y el vínculo familiar.

“Hoy me vi obligado a tomar la elección más dura de mi trayectoria deportiva: dejar pasar la oportunidad con la que tanto había soñado”, escribió a través de sos historias en su perfil de Instagram.

Luego, dejó en claro que su prioridad era acompañar a una persona que estuvo a su lado en momentos difíciles y que ahora busca cumplir su último gran deseo como entrenador. Aunque no mencionó directamente a River, sus palabras fueron interpretadas como una señal de que el regreso del riojano al "Millonario" sigue siendo una posibilidad que mantiene vigente, que incluso ambos reconocieron este año.

La decisión implicó dejar pasar tres propuestas de Corinthians, que podían abrirle nuevamente las puertas del fútbol brasileño. Sin embargo, el deseo de Ramón Díaz de concretar una última etapa en su carrera aparece como el factor determinante para explicar la negativa.

¿Puede Ramón Díaz volver a dirigir a River Plate?

En Núñez, el futuro del banco de suplentes sigue siendo un tema de análisis. Hasta el momento, la continuidad de Leonardo Ponzio más allá de 2026 no aparece como una certeza y la dirigencia evalúa alternativas para el puesto de entrenador.

En ese escenario, el nombre de Ramón vuelve a aparecer como una opción recurrente cada vez que River busca un director técnico. Su historia con el club y el vínculo que mantiene con el mundo millonario lo convierten en una figura que genera expectativa entre los simpatizantes.

Cuando Eduardo Coudet dejó el cargo, una parte importante de los hinchas pidió el regreso del riojano. Sin embargo, la dirigencia priorizó otros candidatos, entre ellos Hernán Crespo, Gabriel Milito y Eduardo Domínguez. Las dificultades para avanzar en esas negociaciones terminaron dejando a Ponzio al frente del equipo de manera provisional.

Por ahora, la postura institucional no habría cambiado. No obstante, el rendimiento del equipo durante el cierre de la temporada y la reacción de los hinchas podrían influir en las decisiones que se tomen más adelante.

El futuro de Ponzio y la búsqueda de un entrenador

River tiene por delante el objetivo de cerrar el Torneo Clausura con buenos resultados, competir en los playoffs y asegurar su clasificación a una copa internacional. La meta mínima es acceder a la Copa Sudamericana, aunque la aspiración del club es volver a disputar la Libertadores.

En paralelo, existe una cuestión contractual que condiciona la situación de Ponzio, ya que el entrenador tiene vínculo con River hasta agosto de 2027, pese a que inicialmente había asumido como interino tras la salida de Coudet.

La extensión del contrato responde a la normativa del fútbol argentino, que establece que un técnico no puede dirigir más de dos partidos bajo la condición de interino. Por eso, cualquier decisión sobre el futuro del banco deberá contemplar tanto los resultados deportivos como la situación contractual del actual entrenador.

La promesa de Emiliano Díaz a los hinchas de Corinthians

En el cierre de su mensaje, Emiliano también les dedicó unas palabras a los simpatizantes del Timão y dejó abierta la posibilidad de volver a trabajar en la institución en el futuro. “Les hago una promesa: en algún momento voy a regresar. Haré hasta lo imposible para estar a la altura de esa oportunidad, volver y salir campeón junto a ustedes”, expresó.

El ayudante de campo agradeció el afecto recibido durante su última etapa y aseguró que continuará alentando al equipo brasileño. Su despedida mostró que la decisión no estuvo relacionada con una falta de reconocimiento hacia Corinthians, sino con una prioridad personal y profesional vinculada a su padre.

Aunque el mensaje estuvo dirigido a la hinchada brasileña, el trasfondo volvió a poner a River en el centro de las especulaciones. La posibilidad de que Ramón Díaz regrese al club donde construyó buena parte de su historia como entrenador continúa generando expectativa entre los hinchas.