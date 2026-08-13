Hijo del fútbol neerlandés: Xavi dice estar honrado de ser nombrado seleccionador de Países Bajos

FOTO DE ARCHIVO. Final del Torneo Ultimate Champions Legends de la Liga de Campeones de la UEFA, en el Papp Laszlo Budapest Sportarena, Budapest, Hungría

El ​nombramiento de Xavi como seleccionador de Países Bajos a última hora del miércoles culmina una exhaustiva búsqueda y cierra el círculo ‌de la especial relación entre ‌el fútbol neerlandés y el Barcelona.

Xavi sustituye a Ronald Koeman, quien dimitió después de que Países Bajos quedara eliminado del Mundial en los dieciseisavos de final en junio.

Campeón del mundo con España como jugador en 2010, Xavi no entrenaba desde que dejó el Barcelona en 2024, tras tres temporadas al frente del equipo.

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Firmó un contrato por cuatro ​años, hasta el Mundial ⁠de 2030, y es el primer técnico extranjero que dirige a ‌la selección neerlandesa desde el austríaco Ernst Happel en ⁠el Mundial de 1978.

Las seis semanas de ⁠espera para nombrar a un entrenador suscitaron críticas de los medios neerlandeses, pero la federación de fútbol del país recibió varias negativas, entre ⁠ellas las de Arne Slot y Erik ten Hag, antes de ​recurrir al excentrocampista del Barcelona.

Xavi también había sucedido ‌a Koeman en el Camp Nou ‌en noviembre de 2021 y llevó al Barcelona al título ⁠de LaLiga en 2023, antes de marcharse un año después tras una racha de malos resultados.

La filosofía futbolística del Barcelona, basada en el dominio de la posesión, los pases cortos y la rápida recuperación ​del balón, se ‌introdujo con la llegada de Rinus Michels como entrenador y Johan Cruyff como jugador. Ambos llevaron al club el "fútbol total", una filosofía perfeccionada en el Ajax de Ámsterdam a comienzos de la década de 1970.

Cruyff, quien más tarde entrenó al ⁠Barcelona, ejerció una gran influencia sobre los técnicos posteriores, en particular Pep Guardiola, que tuvo a Xavi como uno de sus jugadores clave durante su etapa al frente del equipo, entre 2008 y 2012.

"Como alguien formado en la cantera del Barcelona, con una fuerte influencia de, entre otros, Johan Cruyff y Rinus Michels, siento una conexión especial con el fútbol neerlandés", ‌dijo Xavi en un comunicado el miércoles.

"Podría decirse que soy, en cierto modo, un hijo del fútbol neerlandés. Considero un enorme honor convertirme en seleccionador de Países Bajos".

Xavi también jugó a las órdenes de Frank Rijkaard y Louis van Gaal, quien le hizo debutar con el Barcelona en 1998, ‌y tuvo como compañeros a numerosos internacionales neerlandeses, entre ellos Frank y Ronald de Boer, Marc Overmars y Patrick Kluivert.

Entre sus tareas más urgentes figura ‌preparar al equipo ⁠para la Eurocopa de 2028 y el Mundial dos años después.

Países Bajos también disputará cuatro partidos de la Liga ​de Naciones en rápida sucesión durante la ventana internacional de septiembre y octubre, contra Alemania, Serbia —en dos ocasiones— y Grecia.

Con información de Reuters