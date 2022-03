La tenista ucraniana que se negó a jugar contra una rusa por la guerra

La ucraniana Elina Svitolina, 15° en el ranking mundial, no quiso jugar frente a la rusa Anastasiya Potápova por la guerra entre ambos países.

La guerra entre Rusia y Ucrania alteró los planes del mundo en todos los ámbitos, incluido el del deporte. De hecho, la tenista ucraniana Elina Svitolina se acaba de negar a jugar contra la rusa Anastasiya Potápova en el torneo WTA 250 de Monterrey, México.

Svitolina, 15° en el ranking mundial actual y ex top ten, fue contundente con su postura y sorprendió al ambiente de la actividad profesional. De hecho, explicó los motivos para semejante determinación y no se presentó al encuentro de acuerdo con lo que le había tocado en el calendario.

La tenista ucraniana Svitolina se negó a jugar contra la rusa Potápova

De acuerdo con la información de la agencia de noticias ucraniana Ukrinform, la decisión de la protagonista ya no tiene vuelta atrás. En el diálogo con dicho medio de comunicación, la deportista declaró: "Me gustaría anunciar que mañana no jugaré en Monterrey y no jugaré un solo partido contra tenistas rusos y bielorrusos".

Para argumentar su indeclinable postura, Svitolina señaló que "la situación actual requiere una posición clara de las organizaciones ATP, WTA e ITF". Al respecto, detalló: "Por lo tanto, nosotros, los jugadores ucranianos, solicitamos que sigan las recomendaciones del COI (Comité Olímpico Internacional) y admitan a los atletas rusos y bielorrusos sólo como atletas neutrales".

Sin embargo, la tenista en cuestión reconoció que sus colegas "no son responsables de invadir" su patria. Además, indicó que les agradece a aquellos atletas rusos y bielorrusos "que se opusieron valientemente a la guerra".

La rusa Anastasiya Potápova, la rival a la que debía enfrentar Svitolina.

El equipo de esgrima de Ucrania se retiró del Mundial antes de enfrentar a Rusia

En El Cairo, la capital de Egipto, la Selección del país en el que nació Svitolina renunció a la Copa del Mundo justo cuando le tocaba el duelo con los rusos por los octavos de final. Luego de haberse retirado del reducto sin competir, los deportistas mostraron una pancarta con un fuerte mensaje por la paz: “¡Alto a Rusia! ¡Alto a la guerra! ¡Salven a Ucrania! ¡Salven a Europa!”.