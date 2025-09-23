Scheffler espera que la presencia de Trump en la Ryder Cup impulse al equipo estadounidense

Foto del martes del Presidente de EEUU Donald Trump en la sede de la ONU

El número uno del golf mundial, Scottie Scheffler, cree que la presencia del presidente Donald Trump en la Ryder Cup esta semana proporcionará una chispa extra al equipo estadounidense, describiendo al mandatario como alguien que "alimenta la confianza" en los que le rodean.

Se espera que Trump, un ávido jugador de golf y propietario de varios campos en todo el mundo, asista el viernes a la jornada inaugural de la Ryder Cup, poco más de dos semanas después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

"Han sido unas semanas duras para nuestro país con algunas de las cosas que han estado sucediendo", dijo Scheffler a periodistas en Bethpage Black antes de su tercera aparición en la Ryder Cup.

"Tener a nuestro presidente aquí y representar a Estados Unidos, aunque sea en un torneo de golf, es muy importante para nosotros y estamos muy contentos de estar en casa con el público local y estamos listos para comenzar este torneo", agregó.

Trump no es ajeno a la asistencia a grandes acontecimientos deportivos y en febrero se convirtió en el primer presidente en ejercicio en asistir a una Super Bowl y después fue a la final del Mundial de Clubes de fútbol en julio y a la del Abierto de Estados Unidos este mes.

A diferencia de otras de sus paradas, en las que Trump recibió una reacción mixta, es probable que el presidente disfrute de una cálida bienvenida en la Ryder Cup, que este año se juega en un bastión republicano de Long Island.

"No creo que tenga planes de dirigirse a nosotros como equipo, pero estoy seguro de que si las cosas van bien, tendremos noticias suyas esta semana", comentó Scheffler.

"Le encanta el golf, le encanta apoyar a los golfistas, y a veces recibo una llamada o un mensaje suyo después de las victorias", señaló. "Le encanta el golf, y es uno de esos tipos que, cuando estás cerca de él, hace un gran trabajo alimentando la confianza de todos los que le rodean".

(Editado en español por Carlos Serrano)