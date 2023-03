La pulseada millonaria que Lineker le ganó al gobierno británico

El ex jugador del seleccionado inglés no deberá abonar los 4,9 millones de libras exigidos por el fisco del Reino Unido.

El exfutbolista inglés y fanático de Lionel Messi, Gary Lineker, ganó un juicio histórico contra el gobierno británico por una suma exorbitante: no deberá desembolsar los 4,9 millones de libras que le reclamaba el fisco por supuesta falta de pago por sus actividades como presentador.

Lineker, reconocido fan del capitán argentino y también de Diego Maradona, fue exculpado por la Justicia británica a pagar dicha suma debido a que se aceptó que el exfutbolista cotizara como asalariado de la BBC y de BT Sports y no como trabajador independiente, ya que había vículos contractuales con ambos canales.

El fisco, que pedía que desembolsara esos casi 6 millones de dólares por su trabajo como presentador entre 2013 y 2018, ya anunció que presentará un recurso a esta sentencia y no se quedará de brazos cruzados.

El mensaje de Gary Lineker tras conocer la sentencia de la Justicia

En su perfil de Twitter, el jugador que participó de los cuartos de final del Mundial de México 1986, en la que cayó ante Argentina, compartió su felicidad horas despúes del veredicto: "Gracias por todos los mensajes de felicitación. Me complace que la justicia haya respaldado mi posición de que no he dejado de pagar ningún impuesto", tuiteó Lineker.

Vale recordar que Lineker se encuentra en conflicto actualmente con la BBC. El exdelantero fue apartado del programa 'Match of the Day' tras criticar en Twitter un proyecto de ley del gobierno conservador que busca impedir que los migrantes que lleguen por el Canal de la Mancha pidan asilo en Reino Unido.

La decisión polémica de la poderosa cadena británica provocó apoyos de una gran variedad de la comunidad televisiva y también de varios colaboradores de la cadena, que no aparecieron en los programas de la BBC para solidarizarse con él. Días después, la cadena reintegró a Lineker y el trabajador de 62 años volvió a presentar el programa que conduce desde 1999.