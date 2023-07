El picante cruce de Gabriel Heinze con un periodista: "No te importó"

El entrenador de Newell's se molestó con la actitud de un cronista en plena conferencia de prensa, luego del empate de su equipo ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

Gabriel Heinze tuvo un tenso cruce con un periodista luego del empate de Newell's ante Gimnasia (LP): al DT no le gustó la actitud tras la pregunta.

El entrenador de Newell's Old Boys, Gabriel Heinze, tuvo el pasado lunes un cruce con un periodista y no dudó en llamarle la atención por su actitud. La "Lepra" igualó 2 a 2 en un partidazo ante Gimnasia y Esgrima La Plata y el "Gringo" no se guardó nada.

Sabido es que Heinze tiene "pocas pulgas" a la hora de enfrentar los micrófonos y, cuando escucha u observa que un cronista dice o hace algo fuera de lugar, no esconde su opinión y exterioriza lo que le pasa por la mente. Y luego de un entretenido empate en el estadio Coloso Marcelo Bielsa de Rosario, el exjugador del Real Madrid y el París Saint Germain, entre otros, vivió un tenso ida y vuelta sin ocultar su molestia.

El cruce de Gabriel Heinze con un periodista

Minutos después de que su equipo obtuviera la novena igualdad en 22 partidos de la Liga Profesional de Fútbol, que lo deja ubicado 12°, Heinze asistió a la conferencia de prensa para hablar sobre lo sucedido en la cancha. Uno de los tantos periodistas presentes en la sala le consultó sobre las sensaciones que le dejaron los juveniles Jeremías Pérez Tica y Lisandro Montenegro.

“Estoy muy conforme. Es cuestión de verlos y observar un poco lo qué están haciendo. Estos chicos recién empiezan, así que estoy muy contento por cómo están llevando el día a día también. Es un grupo muy lindo y los jóvenes están creciendo. Me preocupa todo. Cuando no ganas, te preocupa, pero hay que analizarlo...”, comenzó diciendo.

Sin embargo, al observar al cronista, el "Gringo" tuvo un gesto extraño, detuvo su palabra y, cuando parecía que la conferencia de prensa continuaría, expresó un comentario al periodista que había hecho la pregunta anterior: "No te importó mucho la respuesta, ¿no? No te importó mucho”.

El interlocutor llegó a contestarle sin el micrófono, por lo que su respuesta no salió en los parlantes. Pero quedó claro que al entrenador no le gustó anda la situación, debido a que miró hacia abajo, contrariado, y prosiguió a seguir charlando con otros cronistas.

Vale reordar que no es la primera vez que el exentrenador de Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield tiene un enfrenatmiento desde que asumió en Newell's. En abril pasado, tres meses de arribar en la "Lepra", se molestó con un periodista que afirmacó que el ecuatoriano Djorkaeff Reasco se había sentido “un poco incómodo” durante el 0-0 ante el "Bicho" en Rosario: “¿Te lo dijo Reasco?”. “No, pero...”, atinó a decir la otra parte en una oración que encendió al protagonista: “Entonces como vas a decir algo que vos no sabes. Esto es una cosa tremenda”.