Talleres de Córdoba le empató a Newell´s de visitante, con un jugador menos durante más de un tiempo por la expulsión del volante Juan Ignacio Méndez al final de la etapa inicial, en un partido muy caliente en el Estadio Coloso Bielsa del Parque Independencia de Rosario, por la cuarta fecha de la zona 4 de la Copa de la Liga Profesional.

Y tan tenso fue el encuentro que, al término del mismo, los entrenadores de ambos equipos protagonizaron un escándalo que tuvo gritos, insultos y que no llegó a las manos por la intervención de los propios jugadores.

Frank Kudelka y Alexander Medina comenzaron a intercambiar insultos luego del pitazo final, siguiendo la tensión con la que se vivió gran parte del encuentro. Pero la discusión fue subiendo de tono y terminó en escándalo.

"Me dijeron que eras bobo, pero no tanto", se lo escuchó decir al entrenador de Talleres, mientras que su par de Newell's no se quedó atrás: "Bocón y maleducado… Solito, mano a mano. Vamos a tomar un café o lo que quieras", espetó Kudelka.

"Tenés mi teléfono", respondió un Medina que sin embargo, ya más calmo y en conferencia de prensa, intentó llevar algo de tranquilidad y ponerle paños fríos a la situación. "Son cosas que quedan ahí, cada uno defiende su institución y sus intereses", expresó el entrenador.