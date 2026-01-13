Uruguayo Bentancur se opera del isquiotibial derecho y podría estar varios meses de baja

Imagen de archivo del centrocampista uruguayo Rodrigo Bentancur, del Tottenham Hotspur, durante un partido de la Europa League ante el Bodo/Glimt en el Estadio Tottenham Hotspur, Londres, Reino Unido.

‍El centrocampista del Tottenham Hotspur Rodrigo Bentancur se sometió a una operación ‍en el ⁠isquiotibial derecho tras sufrir una lesión durante la derrota por 3-2 en la Premier League ante el Bournemouth la semana pasada.

Según la prensa británica, el uruguayo podría estar de baja tres meses.

Los Spurs tampoco podrán contar con el ‌centrocampista ofensivo James Maddison debido ⁠a una lesión en ⁠el ligamento cruzado anterior, mientras que el también centrocampista Lucas Bergvall se lesionó ‍igualmente ante el Bournemouth y ya no pudo jugar el ⁠pasado fin de ‌semana en el partido que perdió su equipo por 2-1 ante el Aston Villa en la FA Cup.

"Podemos confirmar que Rodrigo Bentancur fue ‌operado de ‌su isquiotibial derecho (...) y ahora comenzará su rehabilitación con nuestro personal médico", publicaron los Spurs en la red social X el ​martes.

Los medios informaron de que los Spurs están en conversaciones para fichar al centrocampista inglés Conor Gallagher, del Atlético de Madrid, con el fin de impulsar su candidatura a terminar entre los ocho ‍primeros de la Liga de Campeones para clasificarse directamente para octavos de final.

Los Spurs, que juegan este mes contra el Borussia Dortmund y el Eintracht de ​Fráncfort, están un punto por debajo del octavo clasificado, el Atlético, en la ​competición europea.

El club londinense marcha en el puesto 14 en la Premier ⁠y recibirá el sábado al West Ham United.

Con información de Reuters