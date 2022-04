Se pudrió todo: despidieron a Javier Castrilli por irregularidades en el arbitraje

La Federación Chilena tomó la decisión de despedir a Javier Castrilli por irregularidades en el arbitraje y a raíz de una investigación.

La Federación Chilena de Fútbol tomó la decisión de despedir al exárbitro argentino Javier Castrilli por no obedecer una suspensión por parte de las autoridades. El excandidato del PRO en la provincia de Buenos Aires quedó involucrado en medio de una denuncia por parte del árbitro Francisco Gilabert, quien sostuvo que recibió "presiones" en un partido en el mes de enero. Cabe destacar que asumió en su cargo en septiembre de 2021.

El titular de entidad que rige en el fútbol de dicho país, Pablo Milad, sostuvo que despidieron al argentino por "no acatar una decisión del directorio de la ANFP". Esta última fue suspenderlo hasta que termine la investigación contra él por las irregularidades durante el duelo entre Huachipato y Deportes Copiapó para ascender a Primera División. Acerca de esto último, el "Sheriff" aseguró que él mismo fue quien comenzó con la investigación sobre lo sucedido en dicho encuentro.

Días antes de la decisión que terminó con su presente en el fútbol chileno, Castrilli despidió a once árbitros, entre los que estaban los internacionales Julio Bascuñán y Piero Maza. Por este motivo, el sindicato de árbitros decretó un paro que puso en duda la continuidad del torneo local. Más allá de esta situación, el exprecandidato a intendente de La Matanza por el PRO siguió adelante con su función hasta que se conoció la mala noticia que recibió.

"Siento frustración, me trajeron para una tarea que venía desempeñando, pero la situación y la coyuntura los obliga a tomar esta decisión", expresó el ex árbitro en una entrevista con el diario La Tercera del país trasandino. Poco tuvieron que ver sus acciones con lo que dijo cuando asumió: "No podemos permitir que el fútbol siga transmitiendo impunidad. Queremos que tenga transparencia porque es un deporte magnífico. Hay que disminuir la posibilidad de errores".

La conversación que dejó expuesto a Javier Castrilli

"Me parece que es una acción de juego, voy a ir con tiro de esquina", aseguró Gilabert en medio de una polémica jugada. "Francisco, por favor un momento, analiza la camiseta", le respondieron desde el VAR para que el árbitro cobre penal. Cuando terminó el partido, los miembros del asistente de video le dijeron "Menos mal que cobraste el penal, que nos entendiste. Llamaron de Santiago que tenía que cobrar el penal. Fue muy raro".

Claramente, la directiva de favorecer a un equipo por sobre otro en el duelo entre el Huachipato y el Deportes Copiapó vino desde Javier Castrilli. Este último lo llamó luego del cotejo y le dijo: "Eres un tipo valiente, corajudo. Te vamos a bancar a muerte porque eres la gente que necesitamos, comprometido con el proyecto".