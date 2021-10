Sampaoli apuntó contra Messi en la previa del clásico de Francia: "Tiene la capacidad de dañarte"

En la previa del clásico francés entre el Olympique de Marsella y el PSG, Jorge Sampaoli disparó contra Lionel Messi.

Este domingo 24 de octubre a partir de las 15:45 se jugará el clásico francés entre el Olympique de Marsella y el PSG. El equipo de Lionel Messi jugará como visitante ante el conjunto que dirige Jorge Sampaoli. Este último habló en conferencia de prensa horas antes del encuentro y se refirió al mejor del mundo sobre su presente, sus experiencias entrenándolo y las capacidades que posee para desenvolverse en la cancha.

La participación en el Mundial de Rusia 2018 quedó muy atrás. Casualmente fue la última vez que compartieron un campo de juego como DT y jugador y en aquella ocasión Francia fue protagonista. La Selección Argentina quedó afuera del certamen tras caer por 4 a 3 ante "Les Blues" que poco tiempo después se consagraron campeones.

El técnico del conjunto que será local ante el Paris Saint Germain afirmó: "Me tocó enfrentarlo, dirigirlo y sabemos que a ese tipo de jugadores, el mejor del mundo, es difícil saber cómo controlar semejante creatividad. La mejor manera de minimizar su capacidad es tener el control del juego. Intentar tener la posibilidad de que él esté muy lejos de nuestro arco en mucho tiempo del partido, estando cerca sabemos la particularidad que tiene".

Por otro lado rememoró aquel momento en el que la "Albiceleste" cayó en Rusia: "Mis recuerdos con Messi son verlo entrenar y moverse. No descubro nada al decir que es un jugador con una gran capacidad de lectura, está un paso adelante de un jugador normal. Lamentablemente no me tocó un contexto para poder disfrutarlo un poco más".

Por último se desvivió en elogios para el mejor del mundo a quien destacó por su presente y su desempeño dentro del campo de juego: "Parece un jugador eterno. Eso lo hace su profesionalismo y dedicación. Enfrentarlo para mí, verlo nuevamente en una cancha será una alegría y hay una dificultad. Tiene la capacidad de dañarte en el momento que vos no lo esperás".

Una figura europea reveló los polémicos permitidos de Sampaoli para sus jugadores

El francés Samir Nasri reveló los "permitidos" del DT para los jugadores de su plantel y el pedido para que rindan en los partidos. La estrella europea que estuvo bajo su mando en el Sevilla de España no tuvo filtro a la hora de hablar de él y su manera de manejarse con sus jugadores. Esto se suma a la lista de hechos bochornosos que el argentino protagonizó a lo largo de su carrera.

"Era un amigo más que un entrenador. Sampaoli me quería tanto que me dijo: 'Ven a nuestro equipo; puedes beber, ir a discotecas, hacer lo que quieras, te cubriré la espalda. Todo lo que te pido es que juegues bien en el campo el fin de semana", contó Nasri en una entrevista con el medio francés Le Journal du Dimanche.