Portero mexicano Ochoa continuará carrera en club Limassol de Chipre

CIUDAD DE MÉXICO, 11 sep - El experimentado portero mexicano Guillermo Ochoa continuará su larga carrera con el club Limassol de Chipre con el objetivo de seguir activo y poder ser considerado para asistir a su sexta Copa del Mundo en 2026.

El portero de 40 años ha sido convocado a los Mundiales de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. En las ediciones de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 fue suplente y no jugó ningún partido.

"La Asociación Atlética de Limassol (AEL) se complace en anunciar el acuerdo inicial con el portero internacional mexicano Guillermo Ochoa, el cual se activará siempre que el futbolista supere los exámenes médicos necesarios", informó el jueves el club chipriota en un comunicado.

"Se espera que la experiencia, la personalidad y el liderazgo de Ochoa fortalezcan significativamente la plantilla de nuestro equipo, aportando calidad y confianza bajo la portería, además de inspirar a nuestros futbolistas más jóvenes. La AEL le da la bienvenida a su gran familia y le desea mucho éxito con la camiseta azul y amarilla", agregó.

Ochoa inició su carrera en 2004 con América de su país, donde fue campeón en el torneo Clausura 2005. En 2011 pasó al Ajaccio de Francia, tres años después llegó al Málaga de España, de donde fue cedido en préstamo al Granada en 2016. Un año después pasó al Standard de Lieja de Bélgica.

Posteriormente jugó en una segunda etapa con las "Águilas" del América (2019-2022). Volvió a Europa para militar con el Salernitana de Italia y en 2024 pasó al AVS de Portugal.

Limassol es uno de los clubes más importantes de Chipre. Ha sido seis veces campeón de Liga, siete de Copa y cuatro Supercopas.

Con información de Reuters