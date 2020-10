Piqué pidió que el estadio del Barcelona lleve el nombre de Messi

El histórico defensor del Barcelona, Gerard Piqué, contó que cuando Lionel Messi envió el burofax diciendo que quería irse del club catalán le pidió "que aguantara", mientras que remarcó que el Camp Nou debería llevar el nombre del jugador argentino.

"Le pedí a Leo que aguantara. No tuve mucho contacto con él esos días, era un tema muy personal. Recuerdo que le mandé un mensaje diciendo: Es un año y luego viene gente nueva ", señaló Piqué.

Además, agregó: "¿Como puede ser que el mejor jugador de la historia se levante un día y envíe un burofax porque siente que no le están escuchando? Es demasiado chocante. El estadio nuevo debe llevar su nombre y luego el del patrocinador".

"Yo como presidente habría actuado diferente. Leo se había ganado sobradamente tomar una decisión y si él consideraba que debía irse", expresó en una entrevista con el medio español La Vanguardia.

En ese sentido añadió: "Si un jugador que durante 16 años te ha dado tanto estás obligado a llegar a un acuerdo con él. No puede ser tan evidente que las dos partes estén tan distanciadas".

Cabe destacar que estas palabras del defensor de 33 años llegan días después de los rumores de una pelea con el capitán argentino. Según medios españoles, Messi no le habría perdonado a Piqué que no saliera en su defensa durante el conflicto con el Barcelona.

"Luego de contar esto se abrazarán y harán esas teatralizaciones que no se cree nadie. Pero la relación está totalmente rota. Messi no le perdona que ese aliento no llegase jamás”, habían dicho en el programa El Chiringuito en aquel entonces.