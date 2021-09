Norberto Alonso chicaneó a Lionel Messi y lo mataron en las redes sociales

Norberto "Beto" Alonso habló sobre Lionel Messi en la Selección Argentina y la gente sin filtro lo criticó duramente en las redes sociales.

Norberto Alonso se comparó con Lionel Messi y generó gran polémica. El ídolo de River Plate sacó chapa de campeón del mundo para pegarle innecesariamente al astro del Paris Saint Germain. El público, atento a los dichos del exjugador, se descargó con todo en las redes sociales y no tuvo filtro para opinar sobre el tema.

El "Beto", nacido en Florida en la Provincia de Buenos Aires en 1953 fue parte del equipo de César Luis Menotti que se quedó con la Copa del Mundo en Argentina 1978 siendo el único título que obtuvo con la Selección. Conocido también como el "Mago" o el "Capitán Beto" se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la historia del "Millonario". Pero la "Pulga" ganó algo más que la Copa América disputada en Brasil.

"En nuestra época yo estaba a la altura de Messi. ¿Qué le faltó para ser campeón del mundo? Es al revés, yo soy campeón del mundo, él no. A algunos les toca y a otros no", afirmó en DirecTV Sports comparando su pasado como jugador con el presente del jugador del PSG. A raíz de esto las críticas no tardaron en llegar y miles defendieron al máximo goleador de la "Albiceleste".

Y no es para menos. La reciente consagración en la Copa América siendo el primer gran trofeo que levanta en su carrera con la camiseta de la Selección y la emoción que generó en su regreso al país en el partido ante Bolivia fueron razones suficientes para bancarlo. No sólo eso, ya que todo lo que engloba al mejor del mundo sin dudas moviliza.

La alegría de Lionel Messi en sus redes

"A la final!" fueron las palabras que utilizó la "Pulga" para mostrar su felicidad por el logro del Futsal sabiendo la importancia de un triunfo ante Brasil en un duelo decisivo tal como lo logró en la Copa América. Fue una nueva alegría para el astro argentino que viene de convertir un golazo en el encuentro que el Paris Saint Germain le ganó 2 a 0 al Manchester City por Champions League.