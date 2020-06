Mundial 1978: la denuncia de un jugador holandés sobre el título que ganó Argentina en plena dictadura

El ex futbolista de los Países Bajos, René Van der Kerkhof, que fue figura de su Selección en el Mundial de 1978, aseguró que "todo el mundo" les decía "que Argentina debía salir campeón por las buenas o por las malas".

En una entrevista con la agencia de noticias Télam, Van der Kerkhof se refirió a cómo atravesó el combinado neerlandés su paso por la Argentina de la dictadura durante la Copa del Mundo. Además reconoció que pese a saber que existía un gobierno de facto, el equipo decidió participar porque "los jugadores no son gente de política".

El atacante consideró que la Selección argentina que levantó la copa en el estadio Monumental fue favorecida por la dictadura, ya que "todo el mundo" les dijo que el equipo local "debía ser el campeón del mundo por las buenas o por las malas".

Y apuntó: "Los siguientes partidos (a los de la primera fase) deberían haber sido jugados en el mismo horario. Ya sabe: el partido que Brasil le ganó a Polonia por 3 a 1 y el de Argentina con Perú. Argentina jugó dos horas más tarde y la FIFA tenía miedo de dar marcha atrás con esto. Argentina debía ganarle a Perú por al menos cuatro goles de diferencia. Al final ganó 6 a 0 y pudo avanzar a la final".

Van der Kerkhof, puntal del equipo que llegó la final contra Argentina, señaló además que conocían hasta cierto punto la situación política que atravesaba el país, "especialmente por los Derechos Humanos y por todas las personas que habían encerrado".

No obstante, el combinado de Países Bajos decidió jugar el torneo. "Había una campaña y nos dijeron todo lo que pasaba en Argentina con respecto a los Derechos Humanos. Inclusive nos dijeron que había un campo de concentración. Pero les dijimos que, si no íbamos, en Argentina iban a estar contentos. Fuimos a jugar al fútbol por todos, estuvieran o no a favor de los derechos humanos", explicó.