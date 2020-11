Mourinho criticó a un jugador de la Selección: "Su condición física no es buena"

El entrenador portugués José Mourinho, una vez más, no tuvo filtro al opinar sobre uno de sus dirigidos en el Tottenham, el argentino Giovani Lo Celso, sobre quien tuvo palabras críticas con su estado físico.

"Estuvo bien con la pelota y no demasiado bien sin ella. Su condición física no es buena. No ha tenido pretemporada", aseguró en rueda de prensa el portugués sobre el mediocampista argentino, recientemente convocado a la Selección por Lionel Scaloni para los duelos ante Paraguay y Perú por Eliminatorias.

"Tanto durante el confinamiento como durante la temporada, tuvo problemas y no entrenó como el resto de sus compañeros, así que su preparación ha tenido muchos altibajos. Está avanzando poco a poco", agregó Mourinho.

El jugador surgido en Rosario Central estuvo como titular en el triunfo del Tottenham frente al Ludogorets por la Champions League y además convirtió un gol, aunque su entrenador aún espera una mejora en su condición física.

"Me da la sensación de que aún no es el Gio que conocemos. Con el balón tiene un gran criterio y sabe lo que hacer, pero necesitamos más intensidad para ser más fuertes en las transiciones", concluyó.