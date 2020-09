El exfutbolista de la Selección argentina Gabriel Omar Batistuta protagonizó un polémico momento en Twitter al publicar un mensaje sobre la meritocracia y causó un fuerte revuelvo.

El atacante utilizó su cuenta en la red social del pajarito para publicar un tweet que dividió las aguas. "Se me viene a la mente una pregunta. Mis padres me criaron en una casa de 5 x 3 metros; trabajando, estudiando, confiando en la justicia, me dieron un hogar más amplio. Yo continué sus ejemplos sacrificándome y respetando al prójimo. ¿Fui un idiota por respetar estos ideales?”, escribió.

Su publicación se dio en el marco del debate sobre la meritocracia que se instaló luego de una frase del presidente Alberto Fernández sobre los argumentos meritócratas. " Lo que nos hace evolucionar o crecer no es el mérito, como nos han hecho creer en los últimos años, porque el más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Y entonces no es el mérito, es darle a todos las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo. Mientras eso no ocurra en la Argentina no podemos estar tranquilos con nuestras conciencias”, había afirmado el jefe de Estado.

La declaración de Fernández fue tergiversada por diversos operadores mediáticos y políticos de la oposición y provocó una discusión difusa en redes sociales, de la que se colgaron varias personalidades públicas. Incluso el propio ex presidente Mauricio Macri replicó las declaraciones del presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, quien aseguró: "Con mucho dolor leí ayer las declaraciones del Presidente y pensé en lo equivocado que está quien conduce hoy el país. Sus conceptos están reñidos con nuestra historia”.

“En Argentina nació la patria con la inmigración. Aquí vinieron a trabajar nuestros bisabuelos porque en sus países no había futuro. En Europa había nobleza, había ricos y había guerras. Ellos querían cambiar y PROGRESAR. No hay progreso sin la idea de mérito. Mérito es buscar valores. Ellos querían progresar. Y el reconocimiento que buscaban lo proyectaban en sus hijos. A ellos se sumó Sarmiento. Había que educar a todos para que todos progresaran”, añadió Negri.

En contraposición, el Papa Francisco lanzó un solapado, pero contundente mensaje de apoyo al Presidente desde Twitter: “Quien razona con la lógica humana, la de los méritos adquiridos con la propia habilidad, pasa de ser el primero a ser el último. En cambio, quien se confía con humildad a la misericordia del Padre, pasa de último a primero”.

Así fue que desde Europa, donde hizo gran parte de su carrera y vive, el exgoleador se refirió al tema sin profundidad y provocó criticas y adhesiones. "Con el afecto y admiración que te tengo te pregunto de corazón: ¿te cuestionás tu privilegio?", le contestó, entre otros, el periodista Fierita Catalano.