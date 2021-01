Mercado de pases: ¿Quiénes se podrían ir de Boca y River?

Las derrotas de Boca y River marcaron la semana y la agenda deportiva de enero. Cuando los diferentes medios hablaban de una posible final entre ambos clubes, tal como ocurrió hace dos años en Madrid, ambos trastabillaron y se quedaron sin la posibilidad de competir por el título. En La Boca, el Xeneize igualó sin goles ante Santos y en San Pablo, por la revancha, se fue goleado con una actuación sin actitud y nada de fútbol. Por otro lado, en Avellaneda, el Millonario fue goleado por 3-0 pero en vuelta, disputada en Brasil, dejó una gran imagen vs. Palmeiras. A pesar de esto, el 2-0 no le alcanzó y también se despidió eliminado.

Si bien los dirigidos por Miguel Ángel Russo tienen la oportunidad de terminar con una victoria y un nuevo título local, ante Banfield por la Copa Diego Armando Maradona, lo mostrado en el país vecino dejó muchas dudas de cara al futuro. Además, cabe destacar, que el enojo de los hinchas no se va a resolver por una nueva estrella doméstica. Para los de Marcelo Gallardo, la temporada llegó a su fin: no logró pasar de semifinales de Copa Libertadores y tampoco consiguieron ganarse un lugar en la final que se disputará, este domingo, en el estadio Bicentenario de San Juan.

Pero más allá de lo que ocurra tras las vacaciones y una nueva pretemporada, hay que destacar que muchos futbolistas pueden dejar las respectivas instituciones. Algunos por llevar varios años en los clubes, otros por tener ofertas para emigrar a alguna liga con mayor resarcimiento económico (el fútbol argentino sigue teniendo fallas en este punto a causa de la crisis que atraviesa el país) y una gran parte termina sus respectivos contratos. De todas formas, los panoramas en ambos casos son muy diferentes.

¿Limpieza en Boca?

La imagen que dejó el equipo de Russo vs. Santos pesará y mucho a la hora de tomar decisiones. Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol no están contentos con el rendimiento de muchos jugadores y por eso, el recambio podría ser grande. Muchos juveniles comienzan a ganarse un lugar en el once titular o por lo menos en el plantel principal como Alan Varela, de grandes rendimientos y Exequiel Zeballos. Como si esto fuera poco, varios contratos se terminan en junio del 2021: Julio Buffarini (no renovará por decisión propia), Emmanuel Mas, Leonardo Jara, Nicolás Capaldo (seguramente continuará) y el juvenil arquero, que todavía no pudo debutar, Manuel Roffo.

Al mismo tiempo, varios nombres pesados también terminarán sus vínculos: Mauro Zárate (sumó muy pocos minutos y tiene oferta de Olimpia de Paraguay) y Franco Soldano que, tras su flojo nivel en la serie de semifinales, termina su préstamo y es un hecho que regresará al Olympiacos de Grecia, dueño de su pase. El nombre que, tal vez, hace más ruido y toma más fuerza es el de Carlos Tevez. El capitán y máximo líder del plantel tiene una cláusula para renovar el contrato por 6 meses más aunque todavía no se iniciaron charlas y se desconoce cuál es la intención del "Apache" tras la dura eliminación. ¿El retiro está sobre la mesa? Por ahora, su futuro es una incógnita.

¿Renovación en River?

La preocupación en el equipo de Núñez crece cada vez más porque muchos futbolistas importantes terminan sus contratos y todavía no llegaron a un acuerdo para renovar de cara al futuro. Desde la dirigencia saben que la continuidad de Marcelo Gallardo puede peligrar en el caso de que muchas de las piezas claves abandonen el club y no refuercen al plantel con algo de jerarquía. Recordemos que en el último tiempo se despidieron jugadores de peso como Lucas Martínez Quarta, Ignacio Scocco y Lucas Pratto. Ahora, quienes finalizan su vínculo son: Javier Pinola, Gonzalo Montiel, Jorge Moreira, Leonardo Ponzio, Nicolás De La Cruz, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.

El zaguero es ídolo en el Núremberg de Alemania y cada vez que está cerca de no seguir en River, suena con fuerza para regresar al club. Por su parte, la gran baja del mercado sería la del lateral derecho que fue sondeado, en reiteradas ocasiones, por la Roma de Italia: ofrecieron 7 millones de dólares por su pase, a pesar de que la cláusula de recisión sea de 20 millones. Al parecer, Montiel ya tiene su cabeza en Europa. De La Cruz y Borré esperan por ofertas aunque no tendrían problemas en seguir un tiempo más en la institución. Por su parte, el paraguayo Moreira está en el radar de Libertad y Racing; mientras que el capitán Ponzio analiza la posibilidad de retirarse y sumarse como vicepresidente del club Williams Kemmis, que lo vio nacer. A estos se suman Ignacio Fernández (podría emigrar) y Enzo Pérez (interés desde Turquía).