La racha ganadora del Madrid somete al examen del Atlético en el derbi madrileño

BARCELONA, 15 sep - El Real Madrid, que ha comenzado la temporada de LaLiga con pleno de victorias, se pondrá a prueba el domingo en su visita al Atlético, su rival de la capital española.

El conjunto de Carlo Ancelotti es el único equipo de las cinco primeras ligas europeas con un pleno de victorias —tanto en el ámbito nacional como en el europeo— esta campaña y aventaja al Barcelona en la cima de la clasificación con dos puntos después de cinco partidos.

El delantero Karim Benzema, que se ha perdido los dos últimos partidos por una lesión de rodilla, es duda para el partido, por lo que Ancelotti ha pedido al resto de jugadores que den un paso adelante con sus goles.

El centrocampista Federico Valverde parece haber asumido el papel de goleador, con dos tantos en partidos consecutivos, para regocijo del italiano.

"Lo que me sorprendía de él es lo poco que marcaba, sólo hizo un gol la campaña pasada. Le dije que tiene una piedra en el pie, un disparo increíble, (...) y le dije que si no marcaba por lo menos diez goles tenía que romper mi carnet", se rio Ancelotti, al ser preguntado por el repunte del uruguayo ante la portería.

"Creo que no nos ha cambiado hoy la estrategia. Vamos a ver en los próximos días, pero no vamos a arriesgar nada. Si se entrena bien el sábado jugará, pero si no está a tope no va a jugar".

El defensa Lucas Vázquez se perderá el viaje al Metropolitano, donde el Madrid se enfrentará a un Atlético que ha tenido un comienzo de campaña con altibajos.

Tras vencer al Celta de Vigo por 4-1 el pasado fin de semana, el martes cayó por 2-0 ante el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones.

El defensa del Atlético Sergio Reguilón se perderá el reencuentro con su antiguo club por un problema en la ingle, mientras que el portero titular Jan Oblak (espalda), los centrales Stefan Savic (isquiotibiales) y José María Giménez (espalda) y el centrocampista Thomas Lemar (problema muscular) se someterán a pruebas físicas de última hora.

Por su parte, el Barça intentará meter presión al Madrid cuando reciba al Elche el sábado.

El equipo catalán quiere recuperarse de su primera derrota de la campaña contra el Bayern de Múnich en la Liga de Campeones el martes.

(Edición de Toby Davis; traducido por Tomás Cobos)