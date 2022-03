Juega el PSG de Lionel Messi: rival, TV y posibles formaciones

El PSG de Lionel Messi, más puntero que nunca, visita este sábado 5 de marzo al Niza por la fecha 27 de la Ligue 1. Enterate todos los detalles.

El PSG se prepara para un nuevo duelo por la Ligue 1. Por la fecha 27 del torneo francés visitará, este sábado 5 de marzo a las 17:00 (hora argentina) al Niza en busca de alejarse de su perseguidor en la punta del campeonato, el Olympique de Marsella de Jorge Sampaoli. Con Lionel Messi de titular, junto a Kylian Mbappé y Neymar en ataque, el elenco que dirige Mauricio Pochettino se medirá ante uno de los mejores equipos del certamen.

Quien no estará presente será Leandro Paredes. El exvolante de Boca Juniors está lesionado y no será de la partida. Serán varias las figuras del elenco francés que no jugarán y esto preocupa al DT teniendo en cuenta que enfrentarán al Real Madrid por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League. El Santiago Bernabéu abrirá sus puertas a dicho encuentro el próximo miércoles 9 de marzo a partir de las 17:00.

El Niza empató 0 a 0 como visitante ante el Strasbourg en el último duelo y en lo que va de la Ligue 1, acumula 14 partidos ganados, 5 empates y 7 derrotas. Está tercero en la tabla de posiciones y en zona de clasificación a Champions. Cabe destacar que, sólo los tres primeros de la general serán los que lleguen al torneo continental del 2023. El cuarto jugará la Europa league y el quinto la Liga de Conferencia.

El Paris Saint Germain de Leo Messi, por su parte, está cómodo en el primer puesto con 62 unidades, producto de 19 triunfos, 5 empates y 2 caídas. Es el equipo más goleador del torneo con 56 tantos y tiene 23 en contra. Se mantiene 15 puntos por encima del Olympique de Marsella y 16 sobre el rival que enfrentará en esta jornada. Cabe destacar, que fue el Niza quien eliminó al PSG en la Copa de Francia por penales el pasado 31 de enero.

Cómo ver el partido online

Niza y PSG se enfrentarán este miércoles en el estadio Allianz Riviera y el encuentro será transmitido por la pantalla de ESPN 2 a partir de las 17:00. La opción para verlo por internet a través de un celular o computadora, será a través de Flow para clientes de Cablevisión.

Formaciones de Lorient vs. PSG

Niza: Walter Benítez; Jordan Lotomba, Danilo, Pablo Rosario, Melvin Bard; Hichem Boudaoui, Morgan Schneiderlin, Mario Lemina, Kephren Thuram; Amine Gouiri, Andy Delort. DT: Christophe Galtier.

PSG: Keylor Navas; Thilo Kehrer, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes; Georginio Wijnaldum, Danilo, Idrissa Gueye; Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé. DT: Mauricio Pochettino.

Árbitro: Willy Delajod