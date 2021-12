Independiente: suspendieron las elecciones tras un amparo de Fabián Doman

Tras un amparo de Fabián Doman porque no dejaban presentar su lista, las elecciones en Independiente quedaron suspendidas por la Justicia hasta nuevo aviso.

Al margen de lo futbolístico, Independiente arde por los problemas institucionales vinculados con las elecciones a Presidente, que originalmente estaban programadas para el domingo 19 de diciembre de 2021. Sin embargo, un amparo de Fabián Doman, el principal candidato opositor, hizo que ahora fueran suspendidas por la Justicia hasta nuevo aviso porque no le dejaban presentar su lista por algunos inconvenientes administrativos.

En principio, los aspirantes a ser la máxima autoridad en plena crisis económica del club de Avellaneda eran el propio Doman, Hugo Moyano por el oficialismo y Claudio Rudecindo. Ahora, deberán aguardar por la próxima decisión oficial, mientras que el histórico sindicalista de Camioneros, de 77 años, continuará al mando del "Rojo" hasta que haya una definición concreta al respecto.

Por el momento, todo indica que los comicios podrían realizarse entre febrero y marzo, ya que ambas partes de la oposición no quieren que se lleven a cabo en enero porque habrá muchos socios de vacaciones y no participarán del acto eleccionario. De hecho, se especula con que cuanto menos gente vaya a votar, más chances tendrá Moyano de ganar y arrancar con su tercer mano consecutivo.

Independiente: por qué suspendieron las elecciones a Presidente

El recurso de apelación presentado por Cristian Ritondo, integrante de la lista de Doman, fue finalmente declarado procedente por la Cámara de Apelaciones. En la resolución se indica que la decisión tomada en primera instancia fue "prematura", ya que "no se dio la oportunidad a comprobar cuanto se alegara sobre la titularidad del derecho esgrimido".

Además, indicaron en el informe final que desde la agrupación Unidad Independiente se ofrecieron "una serie de elementos corroborantes que no fueron materia de ordenamiento ni de producción" a la hora de tomar una determinación en la primera instancia.

Elecciones suspendidas en Independiente: Fabián Doman habló

En el diálogo con Superfútbol por TyC Sports, el periodista de 57 años que integra el trinomio con Néstor Grindetti y Juan Marconi opinó: "Estamos aliviados porque la Cámara de Lomas de Zamora decidió dar lugar a nuestro pedido y que se suspendan las elecciones del próximo domingo". Además, definió a los comicios que iban a hacerse como "no democráticos, legítimos ni legales". Y añadió que se trata de "la mejor noticia que le podían dar a Independiente".

Fabián Doman, Néstor Grindetti y Juan Marconi integran la lista con problemas para presentarse.

"Espero que ahora no inventen algo", disparó el exconductor de Intratables (América TV). E insistió: "No me sorprendió lo que hicieron, yo lo venía diciendo varios días antes. Yo sabía que impugnaban mi candidatura, sabía siempre que a la lista la iban a proscribir".

De paso, aprovechó para desmentir que la maniobra de Moyano haya sido política, ya que se sospecha que el kirchernismo apoya al oficialismo y el macrismo, a Doman: "Si yo hubiera ido con el sello de la Unión Cívica Radical, del Partido Justicialista, del Pro, del partido que se te ocurra, también lo iban a proscribir... Siempre iban a proscribir mi lista".

Por último, sostuvo que la jugada de la Agrupación Independiente fue "porque en las encuestas empezaron a ver tantas diferencias y se dieron cuenta de que, aún moviendo todo el aparato, no podían revertirlo".

Por qué no dejan participar a Fabián Doman en las elecciones de Independiente

A inicios de diciembre de 2021, tanto el club como la Junta Electoral habían explicado los motivos de la impugnación de Unidad Independiente con un breve comunicado: "No está al día con sus obligaciones y con el organismo de control (DPPJ). Desde el año 1995 no inscribe ni actualiza sus datos e información, aspectos excluyentes previos a la presentación de la lista”.

Elecciones suspendidas en Independiente: la estrategia de Hugo Moyano

La "última bala" oficialista será intentar agilizar el fallo de Personería Jurídica para que los comisios se lleven a cabo cuanto antes, ya sea en diciembre o en enero. De conseguirlo, la lista de Doman no podría presentarse y entonces quedarían disponibles solamente las de Moyano y Rudecindo.