Increíble: un equipo de Chubut viajó 300 kilómetros por error para jugar un partido en que era local

Un equipo de la Liga de Epuyén de Chubut gastó 30.000 pesos y viajó 300 kilómetros por error para jugar un partido en el que eran locales.

Un insólito hecho sucedió en el fútbol argentino. En este caso, la noticia no pasa por River Plate o Boca Juniors pensando en el Superclásico del próximo domingo 20 de marzo a las 19:00. En Chubut, más precisamente en la Liga del Oeste en Epuyén, un equipo cometió el error de viajar 300 kilómetros para jugar de visitante un partido que tenían que disputar en condición de local. Para colmo, gastaron un dineral.

La institución en cuestión es San Martín de la localidad chubutense de El Hoyo, que se medía ante el Deportivo Estación Esquel el pasado domingo 13 de marzo. Al parecer, una confusión que se dio debido a cambios previos en el calendario fue la causa de esta equivocación. El presidente del club afectado opinó al respecto en una entrevista brindada al diario Jornada de Trelew. El error costó unos $30.000 por el traslado.

Francisco Javier Quilodrán, máximo directivo del San Martín lanzó: "Hicimos los 300 kilómetros para jugar siendo locales porque el fixture cambió. Desde la Liga del Oeste no nos avisaron. La organización de la Liga es mala. El miércoles previo hubo reunión de delegados y el jueves otro encuentro de dirigentes pero absolutamente nadie nos avisó del cambio. No hubo notificación, no nos llegó y nos regimos por el fixture original".

Por otro lado, también habló del valor del viaje, el recorrido que hicieron y no se hizo cargo de lo sucedido: "El error no es nuestro. Nos costó 30.000 pesos en viajes. No queremos perder los puntos por un error que no fue nuestro. Empezamos el año pasado en la Liga del Oeste, pero cosas como estas dan ganas de no seguir", concluyó Quilodrán acerca de la problemática. Cabe destacar, que una hora antes del partido ambos planteles estaban en una cancha diferente.

Luto en el fútbol por la muerte de Carlos Da Ponte, histórico jugador del ascenso

El fútbol argentino vive un momento de profundo de dolor debido a la muerte a los 47 años de Carlos Da Ponte, entrenador de Defensores de Cambaceres, un humilde club de Ensenada. El entrenador se encontraba internado en el Hospital Rossi de La Plata por una infección general y durante la madrugada del martes la salud del DT finalmente no resistió. Juan Sebastián Verón, excompañero en Estudiantes de La Plata, lo despidió en las redes.

El club con el cual Da Ponte se identificó toda su vida fue el encargado de dar esta triste noticia: "Con un profundo dolor, nos toca despedirte. No hay palabras Campeón, el dolor es muy grande. Te vamos a extrañar todos los días. ¡Gracias Ruso querido y hasta siempre!”, con este sentido mensaje Cambaceres, la institución que milita en la Primera D despidió a su entrenador y su memorable número 5.