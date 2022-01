Gary Medel salió al cruce tras el partido de Chile vs. Argentina: "Se la tienen que comer"

El defensor chileno Gary Medel habló sobre las críticas de los jugadores argentinos a los momentos que atravesaron en su estadía en Chile antes del partido por las Eliminatorias.

La Selección argentina no la pasó nada bien en su corta estadía en Chile. El arribo al país vecino trajo consigo diversos problemas. Los controles en el aeropuerto y los inconvenientes en el hotel despertaron la bronca de los futbolistas de la "Albiceleste" que lo hicieron público a través de las redes sociales. Uno de los jugadores más importantes del elenco chileno, el defensor Gary Medel, ninguneó las mencionadas quejas y disparó contra los argentinos.

La clasificación de la "Roja" al Mundial de Qatar 2022 está cada vez más complicada. La derrota por 2 a 1 ante el equipo nacional en Calama condicionó al conjunto trasandino de cara a los próximos compromisos de las Eliminatorias. Está en el séptimo puesto de la tabla de posiciones y quedó a un punto del Repechaje, lugar que hasta el momento ocupa Colombia con 17 puntos. Además, si Bolivia vence a Venezuela lo superará por dos unidades.

"Eso también nos pasa a nosotros en otros países. Se la tienen que comer calladitos, nosotros la comemos calladitos siempre y no decimos nada. Es para todos igual. A nosotros nos hicieron ir a Buenos Aires y después nos hicieron ir a Santiago del Estero así que no tienen nada que decir. Los controles son para todos, a nosotros también nos hacen esperar 3 horas en los controles. Es una regulación de Chile", aseguró el exzaguero de Boca Juniors.

Estas justificaciones absurdas, se suman a las realizadas por el ministro del Interior chileno, quien culpó a los futbolistas argentinos por el desorden en los papeles que presentaron. El directivo apuntó también contra Emiliano "Dibu" Martínez por las historias publicadas en donde mostraba su descontento. Sin embargo, la verdadera razón de la espera que tuvo la Selección Argentina en el aeropuerto tras su llegada al país trasandino, no fue su responsabilidad.

Según contó el Gerente de Medios y Comunicación de AFA y Jefe de prensa de la Selección Argentina de fútbol de mayores, Nicolás Novello, a través de su cuenta de Twitter, el retraso no fue culpa de la delegación argentina. "El no funcionamiento del sistema para registrar el formulario C19 de ingreso es un problema nuestro. Ok.", escribió luego de las declaraciones del dirigente chileno.

El furioso descargo de Rodrigo De Paul

Rodrigo De Paul se refirió a cómo los trataron desde su llegada al país trasandino el pasado miércoles 26 de enero por la noche: "A los demás países sudamericanos, que no dejan de ser vecinos, hay que tratarlos de la mejor manera. Creo que las cosas se podían haber hecho diferente. Nos tocó estar casi tres horas en el aeropuerto sin que nos dejen ir al baño. Algunas cositas haciéndonos bajar todos los bolsos, después de dos horas y media de viaje", contó el volante.