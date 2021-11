Gallardo recuperó a Rojas y perderá de nuevo a Angileri para jugar ante Patronato

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, recuperó a Robert Rojas para jugar ante Patronato pero perderá a Fabrizio Angileri, quien volvió a sentir molestias en el isquiotibial izquierdo durante la práctica de hoy en Ezeiza. El zaguero paraguayo salió durante el partido ante Estudiantes por una molestia en el aductor derecho. Después los estudios determinaron sólo una fatiga y hoy pudo trabajar sin molestias en la rutina que llevó a cabo el equipo.

Por su parte, Angileri pasó a formar parte de la lista de los que trabajaron diferenciado porque volvió a tener dolencias musculares luego de sufrir un desgarro hace un mes, que lo dejó fuera del equipo titular en los últimos cuatro partidos. El lateral sumó minutos en el segundo tiempo ante Estudiantes cuando Rojas sufrió las molestias en el aductor y era una alternativa para el fin de semana, pero esta nueva lesión le volverá a restar continuidad.

Angileri ya sufrió dos desgarros en la misma zona, el primero ante Atlético Mineiro por la Copa Libertadores y el siguiente antes de jugar frente a San Lorenzo. Por eso en esta racha invicta de 13 partidos del equipo pudo jugar solamente cinco veces desde el arranque. River sufrió muchas lesiones musculares en el último tiempo, al punto que desde Jonatan Maidana -quien se desgarró ante Atlético Mineiro- todos los defensores se ausentaron por ausencias por razones médicas.

Asimismo, en el último partido frente a Estudiantes no sólo se lastimó Rojas sino que además en los movimientos pre competitivos sufrió una ruptura fibrilar en el aductor derecho el chileno Paulo Díaz, quien había regresado con molestias de la última convocatoria a eliminatorias con su seleccionado. Milton Casco y Felipe Peña se lesionaron antes de jugar contra Newell´s; Maidana estuvo fuera del equipo por dos meses; Javier Pinola se fisuró el codo dos veces; y David Martínez que también se desgarró fueron parte de la mala racha.

Si bien ahora el entrenador tiene alternativas porque además están esperando su oportunidad Javier Pinola y Maidana, Gallardo sigue atravesando el semestre sin poder contar con el plantel completo. Y de hecho hoy mismo Casco tuvo una fatiga muscular en la pierna izquierda (ya había sufrido una lesión en el isquiotibial de ese miembro) que lo obligó a administrar cargas durante el entrenamiento y puso en jaque su presencia ante Patronato, más allá de que igualmente pueda concentrarse.

Con este panorama, el técnico "millonario" realizó hoy un entrenamiento en el predio de Ezeiza con trabajos con pelota y trabajos tácticos en espacios reducidos. Mañana se conocerá la lista de los jugadores que van a concentrar el sábado.

Por su parte, Nicolás de la Cruz volvió a trabajar diferenciado por su trombosis venosa en el pie izquierdo y su regreso al primer equipo sigue siendo incierto, ya que hasta que no dejen de medicarlo con el anticoagulante no tendrá el alta. Tanto el volante uruguayo como el chileno Díaz van a tener un par de semanas de trabajos especiales ya que al no ser convocados por sus selecciones van a poder recuperarse bien de cara a la recta final del torneo, para regresar al equipo ante Platense el 21 de noviembre.

En cuanto al posible equipo, con la baja de Angileri, podría ser el mismo que arrancó el partido frente a Estudiantes, lo que significará un hecho inédito para estas fechas de racha invicta donde nunca pudo repetir la formación inicial. De todos modos, se mantiene la duda en la delantera porque si bien en los últimos tres partidos Benjamín Rollheiser fue titular, dejó el campo de juego en cada entretiempo para que ingrese el goleador Braian Romero.

