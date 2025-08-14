Estudiantes saca triunfo agónico ante Cerro Porteño en ida de octavos de Libertadores

FOTO DE ARCHIVO: El trofeo de la Copa Libertadores en Luque

Estudiantes de La Plata encaminó el miércoles la serie de octavos de final de la Copa Libertadores al sacar un triunfo agónico 1-0 como visitante en el partido de ida ante Cerro Porteño en el estadio La Nueva Olla de Paraguay.

El conjunto argentino, que ganó en cuatro ocasiones la Libertadores, se impuso gracias a un gol de penal anotado por Santiago Ascacibar al minuto 98, luego de una infracción de Matías Pérez sobre Guido Carrillo.

"Hicimos parte del trabajo, pero hay que finalizarlo y va a ser más difícil. Así como nosotros ganamos acá, ellos pueden hacerlo allá", dijo el entrenador Eduardo Domínguez tras la victoria.

En el otro partido del miércoles, Flamengo venció 1-0 como local a Internacional en un duelo de equipos brasileños disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El gol que le dio la victoria al popular conjunto carioca lo convirtió Bruno Henrique a los 28 minutos a través de un remate de cabeza tras un tiro de esquina de Luiz Araujo.

