El "Mono" Burgos habló de cómo quedó su relación con Simeone: "Ya está"

El exayudante de campo del Atlético Madrid se refirió a su salida del "Colchonero".

Germán Burgos el año pasado se largó como técnico solo después de ocho años trabajando como ayudante de Diego Simeone en Atlético de Madrid. La experiencia en Newell´s duró poco tiempo por los malos resultados y tras su salida no había realizado muchas declaraciones. En una entrevista en España rompió el silencio y habló de cómo quedó su relación con el "Cholo".

Debido a los rumores que afirman que el "Mono" se fue del Atlético peleado con Simeone, es una pregunta recurrente saber su opinión al respecto, en las pocas entrevistas que brinda. Burgos no esquivó la respuesta en la nota con el diario Marca de España. "Yo entiendo el interés periodístico. El periodismo busca un titular, no sé si la gente necesita tanto eso. Pero ya está. No hay ningún problema", expresó.

Germán recordó con emoción su salida del conjunto "Colchonero". "Sólo ver la manera en la que me despidieron, siendo segundo entrenador, me da orgullo. Lo llevo en el corazón. He visto pocos homenajes a un segundo entrenador como el que recibí yo en el Wanda Metropolitano. Ojo con eso", remarcó. Además, reconoció que "menos mal" que aquel día no había público porque "fue duro. Me mordía los dientes y me decía: '¡Germán, no te pongas a llorar ahora!".

También le consultaron sobre si los procesos largos en los clubes desgastan mucho y nombró al River de Gallardo como ejemplo de que es lo mejor proyectar a largo plazo. "Forma parte de un equilibrio institucional. Cuando los clubes cambian mucho, mala cosa. Y si los mantienen, es bueno para las instituciones", opinó.

Sobre su paso como técnico de Newell´s, donde apenas duró 15 partidos con cuatro triunfos, seis empates y cinco derrotas, marcó que hicieron un buen trabajo. "En 15 partidos sacamos 18 puntos. Fuimos el equipo que más chicos sacamos: 10 canteranos. Y eso es futuro para el club. Pero no tuvieron paciencia. Pero mis números fueron buenos. Eran números para estar en mitad de tabla. Y cuidé la cantera", detalló el Mono. Lo que más destaca de su paso por la Lepra rosarina fue el hecho de inculcar valores "por todas las inferiores hablándoles".

El ex arquero de River y Ferro no descartó volver a dirigir en el fútbol argentino: "Es mi país y me adapto a todo. No tendría problema. Iría una y mil veces. También reconoció que había elegido Newell's para empezar su carrera "por su historia especial. Por allí pasaron Maradona, Messi, Bielsa, Griffa, Maxi Rodríguez".

El "Mono" atajó ocho años en la Selección Argentina, disputando un total de 38 partidos y fue parte de dos mundiales (Francia 98 y Corea-Japón 2002). Por eso, su opinión está calificada para hablar del actual entrenador de la Albiceleste, de quien contó que "estuvo varias veces en Madrid visitándonos y lo vi bien, con fuerza. Hay un detalle que indica que se ganó al vestuario: no fue una ni dos las veces que un jugador corrió a abrazarlo tras marcar un gol. Eso no es casual. No lo vi con otros entrenadores", analizó Burgos.