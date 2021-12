El insólito plan que armó Chile para ganarle a Argentina en las Eliminatorias

La selección de Chile prepara un plan para ganarle a Argentina en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El próximo jueves 27 de enero, la Selección Argentina de Lionel Messi visitará a Chile por la fecha 15 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. El equipo que dirige Lionel Scaloni ya está clasificado pero igualmente tendrá que cumplir con lo que resta del calendario. Mientras que la "Roja" necesita un triunfo para seguir en la pelea con todavía 12 puntos en juego. Mientras tanto, prepara un insólito plan para ganarle a la "Albiceleste".

El elenco trasandino acumula 16 puntos, producto de 4 victorias, 4 empates y 6 derrotas. Se encuentra un punto por debajo de Colombia y Perú, cuarto y quinto de la tabla respectivamente. Estas dos selecciones se enfrentarán el próximo 28 de enero, por lo que un triunfo, acomodaría nuevamente a los chilenos en puestos de clasificación a la Copa del Mundo. Posteriormente se verán las caras con Bolivia, Brasil y Uruguay.

Volviendo al mencionado plan, se trata de jugar en un estadio situado en la ciudad de Calama, la cuál está ubicada en el desértico norte trasandino a 2.260 metros sobre el nivel del mar. Con el objetivo de conseguir un importante triunfo, piensan en utilizar la altura como un beneficio, sabiendo que perjudicaría a los jugadores argentinos. Aunque tampoco es garantía para el conjunto local ya que muchos de sus futbolistas no están acostumbrados a esa condición.

Incluso llegarán a la mencionada ciudad dos días antes del partido, por lo que tendrán que aclimatarse rápidamente si no quieren que los afecte. Pero la idea de Chile no sólo es por el partido ante la "Albiceleste". Una de las razones por las que jugarán en la altura es porque días después se medirán ante Bolivia por la fecha 16 en condición de visitante y será fundamental que tengan primero la experiencia a nivel local.

El último duelo entre ambos

El palo de Ruggeri a Chile y su candidato para clasificar a Qatar

Como es sabido, el "Cabezón" mantiene una amistad de años con Ricardo Gareca con quien compartió plantel en Boca Juniors y River Plate y es por eso que de ahora en más hinchará por Perú. El elenco que dirige el "Tigre" ganó su partido correspondiente ante Venezuela en condición de visitante y se acomodó en el quinto puesto. Actualmente se encuentra en zona de "repesca" tal como sucedió antes de Rusia 2018 cuando dejó en el camino a Nueva Zelanda.

Luego del editorial de Sebastián "Pollo" Vignolo acerca del mal presente de Uruguay en las Eliminatorias abrió juego en la mesa del programa y uno de los primeros en dar su parecer fue el excampeón del mundo en 1986: "No puede seguir así, sino está afuera. Argentina le tiene que ganar a Chile el próximo. Quiero que le ganemos porque así el 'Flaco' Gareca mete a Perú allá arriba", sostuvo.

El conjunto peruano está un punto por encima de los chilenos que no la tienen nada fácil en los últimos cuatro partidos (Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay). "No me interesa cómo les vaya, que se arreglen. Argentina está adentro y ahora hincho por Perú. Si tengo que elegir entre Chile y Uruguay, elijo Uruguay", aseguró Ruggeri. Cabe destacar que la "Celeste" no está en su mejor momento y comparte puntaje con la "Roja" que tiene mejor diferencia de gol.