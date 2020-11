El sentido posteo de Gisela Dulko por el retiro de Gago: "Te vi gritar de dolor"

En medio de una catarata de saludos y mensajes que recibió luego de anunciar su retiro del fútbol profesional, Fernando Gago recibió en las últimas horas quizás el más sentido de ellos: el de su esposa Gisela Dulko, que en su cuenta de Instagram publicó un extenso y emotivo posteo refiriéndose al reciente anuncio del mediocampista.

La ex tenista profesional, que se casó con el ahora ex jugador en 2011 y con quien tiene dos hijos, destacó el esfuerzo y el sacrificio que realizó su marido durante todo este tiempo y hasta enumeró las lesiones que sufrió en los últimos años y que terminaron precipitando su retiro.

"Gracias por haberlo dado todo amor . Gracias por haber sido un ejemplo para nuestros hijos. Por enseñarnos a muchos que todo se puede superar", escribió la ex 26° del ranking WTA de tenis.

La carta completa de Gisela Dulko por el retiro de Fernando Gago:

"Desde el primer día que te vi me enamoré de vos... y también te admire como deportista y profesional, siempre responsable y haciendo todo a tu alcance por ser mejor jugador cada día. El fútbol era algo totalmente desconocido para mi , hasta que te vi jugar, me enseñaste a entender el deporte y me convertí en una fanatica mas . Gracias por haberlo dado todo amor . Gracias por haber sido un ejemplo para nuestros hijos. Por enseñarnos a muchos que todo se puede superar , inclusive se puede volver a jugar al fútbol después de una rotura parcial del tendón de Aquiles izquierdo , una rotura total del tendón de Aquiles izquierdo, una rotura del ligamento cruzado ... menisco y rotura parcial del ligamento interno en la rodilla derecha , una rotura total del tendón de Aquiles derecho y una rotura del ligamento cruzado derecho . Yo vi todas las cosas que hiciste para volver , y sinceramente sos indestructible y tenes una fortaleza difícil de explicar, te he visto llorar y gritar de dolor , te he visto completamente roto , y he visto como te fuiste reconstruyendo paso a paso, mes a mes, lesión tras lesión, con esa fuerza de voluntad... ese carácter y principalmente el amor que sentís por la pelota . El fútbol te va a extrañar. Todos vamos a extrañar verte dentro de una cancha . Te felicito por que desde muy chiquito soñaste con ser jugador de fútbol y no solo lograste eso , lograste el cariño y la admiración de muchas personas a lo largo de los años y eso no tiene precio. Te amo mucho ❤️".

Al cabo de su carrera como profesional, Gago obtuvo siete títulos locales (6 con Boca y la Superfinal 2013 con Vélez); más tres internacionales con la entidad de la Ribera (Recopa Sudamericana 2005 y 2006; Copa Sudamericana 2005). Además, con Real Madrid, el volante central alcanzó dos títulos de Liga (2007 y 2008), una Supercopa Española (2008) y una Copa del Rey (2011).



En tanto, con el Seleccionado argentino, Gago disputó la Copa del Mundo Brasil 2014, donde fue subcampeón, y conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Beijing 2008, bajo la conducción técnica de Sergio Batista.