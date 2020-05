El emotivo gesto de Marcelo Gallardo con Tití Fernández en recuerdo de su hija

El periodista Miguel Tití Fernández contó una anécdota que vivió junto al entrenador de River, Marcelo Gallardo, luego de la muerte de su hija Soledad en 2014.

"Después de lo que pasó con Sole, el primer partido que me tocó cubrir fue River con Estudiantes en La Plata. Voy al vestuario, y el Muñeco se entera que yo estaba para cubrir el partido. Me dio las condolencias y me dijo 'estoy preocupado por el partido que tenemos que jugar en un rato, pero, ¿a quién carajo le importa esto con las cosas que pasan en la vida?' Me conmovió. Nos dimos un abrazo de amigos", relató en diálogo con diario Olé.

El periodista comparó ese diálogo con el abrazo que apenas unos meses después se dieron en el campo de juego del Monumental. Ocurrió tras la muerte de la madre de Gallardo. Esa noche, River había obtenido su primer título bajo el mando del Muñeco: la Copa Sudamericana 2014 tras derrotar en la serie decisiva a Atlético Nacional de Medellín.

Tití reveló que su hijo mayor, Gonzalo, bautizará con el nombre de Sol a su hija que está en camino. "Sol Fernández, es extraordinario. No le pusieron Sole o Soledad porque si no esa criatura iba a llevar una carga tremenda", contó.

María Soledad Fernánez murió en San Pablo el 2 de julio de 2014. Había viajado a presencia el Mundial de Brasil. Un año más tarde, la Justicia brasileña determinó que no se trató de un accidente sino de un crimen. Marcos Vinicius Da Silva fue encontrado culpable por el asesinato de la joven argentina. Lo condenaron a cinco años de prisión.