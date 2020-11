Alexander "Cacique" Medina, entrenador de Talleres de Córdoba, cargó contra el delantero de Boca, Carlos Tevez, por su dura falta sobre el volante Tomás Pochettino el domingo pasado, en el duelo por la tercera fecha de Copa de la Liga Profesional, y sostuvo que "no había ninguna necesidad de ir así".

"No me gustó para nada la forma en la que fue Tevez. Iban 3 segundos, no había ninguna necesidad de ir así", manifestó Medina en diálogo con el programa "¿Cómo te va Benedetto?" por radio AM 550.

En la misma línea, agregó: "Hay situaciones que se pueden evitar y podrían haber hecho mucho daño. Creo que Tevez es un jugador de experiencia y podría haberlo evitado".

Cabe recordar que esta temeraria acción sucedió a los pocos segundos de juego y el árbitro Germán Delfino sólo le mostró la amarilla al delantero, que tras el encuentro intentó justificarse al afirmar: "Pensé que llegaba a la pelota, lo piso a Pochettino y fue innecesario. Lo quiero correr y le piso sin querer el gemelo, enseguida me di cuenta que le había pegado. Me quedó en la cabeza, fue sin querer".

Finalmente, sobre el resultado del elenco cordobés ante el "Xeneize", Alexander Medina expresó: "Reconforta el triunfo en la Bombonera, son victorias que marcan una línea, una forma de vivir el fútbol, de sentir y de jugar".