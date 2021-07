Dibu Martínez confesó que fue tentado por otra Selección antes de la Copa América

El arquero del seleccionado nacional disfruta de uno de sus mejores momentos. Tras salir campeón, contó intimidades y anécdotas del título conseguido.

Emiliano Martínez o "Dibu" Martínez, como lo apodan desde su paso por las juveniles de Independiente, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera como futbolista profesional. No solo por su presente en el Aston Villa, donde por sus grandes actuaciones fue elegido el mejor arquero de la Premier League sino también por su protagonismo en la Selección Argentina durante la Copa América 2021, donde se consagró campeón siendo figura del certamen.

Pero más allá de su festejo pasional y sus lágrimas tras el pitido final en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, el hombre del momento se animó a confesar algo que muy pocos conocían. "Yo soy más argentino que nunca... En algún momento hubo algunos llamados para que juegue en la selección inglesa pero yo me siento muy argentino", manifestó. Y como remarca cada vez que dialoga en una entrevista, en este caso con ESPN, sostuvo: "Por suerte pudimos ser campeones de América y fue un sueño colaborar para que (Lionel) Messi gane el título".

Durante la charla, Martínez remarcó lo rápido que cambió su vida a partir de sus rendimientos destacados y cómo todos los ojos se posaron en él. "No sé si muchas madres estarán contentas con el festejo pero escuchar a los nenes decir 'mirá cómo te como' es algo que me queda siempre dentro de mi corazón", manifestó recordando los penales vs. Colombia. Sobre el tema, dijo: "Mucha gente debe haber pensado que fue una falta de respeto pero fue algo que me salió del alma, sabía que eran muy buenos ejecutores y traté de utilizar técnicas de distracción para ellos y para motivarme... Quise intimidarlos un poco".

Sobre la final ante Brasil, "Dibu" dejó en claro que fue soñada, que "no pudo ser mejor". Y agregó entre risas: "Fueron 12 años en Europa soñando con ganar un título con la Argentina, porque ese era mi verdadero anhelo. Entre un campeonato con la Selección y la Champions, elegía siempre a la Argentina. Siempre voy a estar agradecido a los que confiaron en mí desde el primer momento. Y los que no lo hicieron, que paguen el cable para que sepan dónde juego".

A la hora de hablar sobre algunas intimidades del grupo, no dudó en contar sobre sus charlas con el capitán y astro argentino: "Lo que más me decía era que me lo merecía. Él es un fenómeno y que alguien como él me diga esas cosas es increíble". Y sentenció con un mensaje para la gente: "Ellos saben que soy más argentino que nunca. Han dicho que era inglés, pero soy muy argentino. Fue increíble el apoyo que recibí para la final. Además, quería ganar la Copa América por Messi".

La sorpresa en medio de los penales: fue papá por segunda vez

Emiliano Martínez, sin lugar a dudas, protagonizó una de las noches más emotivas de la historia del seleccionado nacional con las grandes atajadas vs. Colombia en la tanda de penales. Pero mientras él se lucía bajo los tres palos, una increíble noticia había llegado desde Inglaterra cuatro días atrás: fue papá por segunda vez, algo que sin dudas desembocó en lágrimas de no poder conocer a su bebé tras el partido.

Durante la entrevista con ESPN, "Dibu" recordó la charla con su pareja: "Mi mujer estaba embarazada y tenía fecha para el 30 de junio. Siempre me bancó y me pidió que vaya por mi sueño. Yo quería estar en el nacimiento, porque habíamos tenido un parto complicado en el primero. Pero como iba todo bien, mi señora me apoyó muchísimo y no hizo falta tomarme un vuelo". De todas formas, a pesar de seguir por su sueño, dejó en claro: "Si se hubiera complicado, obviamente hubiese sido distinto, porque siempre priorizo a mi familia".