Delantero griego Giakoumakis llega a préstamo al PAOK desde Cruz Azul de México

CIUDAD DE MÉXICO, 13 ago - El delantero griego Giorgos Giakoumakis llegó el miércoles al club PAOK de su país a préstamo tras su paso con Cruz Azul de México, donde ganó la Copa de Campeones de la Concacaf.

El delantero de 30 años llega al club griego a préstamo por un año con opción a compra.

"El PAOK anuncia la cesión de Giorgos Giakoumakis, con opción de compra, procedente del Cruz Azul, hasta el 30 de junio de 2026. El delantero internacional vestirá la camiseta número 7", informó el club griego en un comunicado.

Así, Giakoumakis regresa a Grecia donde inició su carrera en 2012 con el Atsaleniou, y donde también jugó en los clubes Platanias, Episkopi, AEK Atenas y OFI Creta.

Además, ha militado con el Górnik Zabrze de Polonia, VVV-Venlo de la segunda división de Países Bajos, Celtic de Escocia y Atlanta United de la MLS de Estados Unidos .

"Te deseamos mucho éxito en esta etapa con PAOK, Giorgos", publicó Cruz Azul en sus redes sociales junto a una fotografía del delantero griego.

Con la "Máquina Celeste" de Cruz Azul, a donde llegó en junio de 2024, Giakoumakis anotó nueve goles en 40 partidos.

Con la selección de Grecia ha participado en 22 partidos y anotado cuatro goles.

Con información de Reuters