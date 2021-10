Courtois enojó al Kun Agüero en un streaming de Ibai y el argentino se vengó en la cancha

En medio de un streaming de Ibai Llanos, el arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, logró que Agüero se enoje y el Kun, tiempo más tarde, se tomó revancha.

Las transmisiones de Ibai Llanos junto y Sergio Agüero son sinónimos de diversión en las redes sociales. Y una vez más un stream del español junto al delantero argentino se hizo viral. Del mismo también participó el arquero belga del Real Madrid, Thibaut Courtois con quien el "Kun" tuvo un entretenido cruce. El arquero lo picanteó y el jugador del Barcelona se tomó revancha tiempo después.

El presente del conjunto "Culé" no es el mejor. La derrota ante el "Merengue" por la la fecha 10 de La Liga de España puso en jaque nuevamente al DT Ronaldo Koeman y su continuidad sigue en duda. El exdelantero de Independiente recién juega sus primeros partidos con la camiseta "Blaugrana" ya que se recuperó recientemente de una lesión que atrasó su debut en el club. No le costó mucho adaptarse y ya marcó su primer gol en un Derby.

Todo empezó un año antes del encuentro disputado en el Camp Nou. Ibai inició la transmisión en la que jugarían al famoso Among Us y rápidamente acusó al "Kun": "Dice que no quiere poner las cámaras porque no le gusta ver nuestras caras", afirmó. A esto se sumó Courtois quien lanzó un "lamentable". Agüero no se quedó callado y arremetió: "No, no porque es re difícil con las caras ahí boludo".

El arquero siguió con un comentario picante: "Pero ¿Por qué se te hace difícil? si tú sabes mentir muy bien, si siempre te caes al área y te pitan penal", y el argentino respondió: "Escuchame bobo, gilipollas. No me hagas calentar que cuando juegue en contra te meto un gol y te reviento la cara", sentenció. Salvo por lo último -por razones lógicas- cumplió con su cometido.

Los de Koeman perdían 2 a 0 con goles de Alaba y Vázquez y en el séptimo minuto de adición apareció el exatacante del Manchester City para marcar el descuento aunque de poco sirvió. Sin embargo convirtió y toma confianza para lo que se le viene al Barcelona. Afuera de los puestos de copas internacionales y complicado en Champions, el conjunto "Culé" tendrá que levantar su nivel si mantiene el objetivo de pelear grandes cosas.

Lo que se le viene al "Blaugrana"

Este miércoles 27 de octubre desde las 14:00 se enfrentará al Rayo Vallecano en condición de visitante. El próximo sábado 30 recibirá al Alavés en el Camp Nou por la fecha 12 de La Liga. El martes 2 de noviembre jugará un partido fundamental para no perder las esperanzas en el torneo continental cuando visite al Dinamo de Kiev en Ucrania por la cuarta fecha del certamen.