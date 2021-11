Courtois dice que Hazard aún quiere triunfar en el Real Madrid

El portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, dijo que el delantero Eden Hazard sigue queriendo triunfar en el club español a pesar de sus problemas con las lesiones y su baja forma desde que se incorporó a sus filas 2019.

El internacional belga Hazard, de 30 años, llegó al Real Madrid procedente del Chelsea por una cifra que según los medios ascendió a 120 millones de euros (134,94 millones de dólares). Anotó cuatro goles en 21 partidos en todas las competiciones la temporada pasada, pero aún no ha visto portería esta campaña, tras 11 encuentros jugados hasta ahora.

Hazard no ha sido titular desde la sorprendente derrota en Liga de Campeones contra el Sheriff Tiraspol (2-1) en septiembre, y no fue incluido en la lista de convocados para el partido de vuelta del miércoles en Moldavia.

"Conozco a Eden desde hace mucho tiempo y sé que su sueño era jugar en el Real Madrid. Es una pena que aún no haya ido como a todo el mundo le gustaría", dijo Courtois.

"Veo que tiene ganas, alegría y quiere ayudar al equipo. Quiere mejorar. No es fácil recuperar tu mejor forma cuando no has jugado en los últimos dos años y medio".

"Ha demostrado en toda su carrera que es uno de los mejores jugadores del mundo. Últimamente no ha podido demostrarlo, pero ese talento no ha desaparecido y estoy seguro de que lo recuperará, así que no podemos descartarlo creyendo que es un jugador mediocre porque no lo es", añadió el portero.

El Real Madrid lidera el Grupo D de la Liga de Campeones con nueve puntos en cuatro partidos, dos puntos por delante del Inter de Milán, con el Sheriff un punto por detrás, en la tercera posición.

(1 dólar = 0,8893 euros)

Con información de Reuters