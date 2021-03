Bilardo sigue sin saber nada sobre la muerte de Maradona.

Si bien ya pasaron más de 100 días desde la muerte de Diego Armando Maradona, este martes 16 de marzo de 2021 es una jornada especial por el cumpleaños número 83 de Carlos Salvador Bilardo, el exentrenador que lo llevó a la gloria en el Mundial de México en 1986 y que, por cuestiones de precaución médica, todavía no se enteró del fallecimiento del "Diez". Sin embargo, su hermano Jorge reveló por la mañana en la entrevista con TyC Sports que el "Doctor" está a punto de descubrirlo

Jorge detalló cómo hace el círculo íntimo del ex director técnico para que no sepa todavía lo ocurrido con "Pelusa": "Ya mira de todo en la tele, cuando fue el asunto de Diego se la sacamos un poco pero ya ahora puede ver los partidos tranquilo. Cualquier cosa que hablan de Maradona le bajamos la voz. No sabe nada de lo del deceso de Diego ni de los del Tata (José Luis Brown), (Alejandro) Sabella ni (Oscar) Malbernat. El médico nos dijo que no tenía sentido. Siempre habla con (Oscar) Ruggeri, (Nery) Pumpido, (Jorge Luis) Burruchaga. Está siempre en contacto con gente conocida, lo llaman permanentemente”.

Sin embargo, los esfuerzos para ocultar la muerte de Mardona parecen complicados frente a la astucia de Bilardo. Según su hermano, días atrás estuvo a punto de descubrirlo y preguntó: "Veo muchas banderas de Diego, ¿qué pasa?".

“Siempre ve fútbol y pregunta. Los domingos o los sábados, cuando juega Estudiantes, lo vemos juntos. Vemos todos los partidos, incluso de Europa. Carlos está bien. A la tarde lo vamos a ver y anda bien. Ya se dio la vacuna contra el coronavirus, está en la casa y lo ven los nietos. Reconoce a todos, habla con los que lo visitan, pero siempre por el lado del fútbol”, profundizó.

Carlos Bilardo cumple 83 años y mejora de salud

Carlos Bilardo, cada vez mejor de salud.

Su hermano Jorge completó: “Los médicos dicen que hay que esperar, que quizás hay que hacerle otra operación, pero hay que esperar. Él come solo, se baña, camina, va al kinesiólogo. Está con dos enfermeros que lo acompañan todo el día”.