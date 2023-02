Argentino Cocca asume como DT de México y promete explotar talento de futbolistas

El argentino Diego Cocca fue presentado el viernes como director técnico de la selección mexicana de fútbol y se comprometió a explotar el talento del jugador local para llevar al "Tri" a conseguir éxitos y llegar lo más lejos en la Copa del Mundo del 2026.

Cocca encabezará el proceso rumbo al próximo Mundial donde México será sede junto a Estados Unidos y Canadá. El estratega de 50 años toma el lugar del argentino Gerardo "Tata" Martino, quien salió en noviembre del 2022 tras la eliminación del "Tri" en la Copa del Mundo de Qatar.

"Creo mucho en el futbolista mexicano y en el talento que tiene, pero estoy convencido que el talento no es suficiente, hay que acompañarlo con un montón de herramientas para que ese talento explote y ese es mi objetivo. Lo único que les puedo prometer es seriedad, trabajo, humildad y el objetivo de poner a México en los mejores lugares", dijo Cocca tras su presentación.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No hay techo, el desafío es crecer día a día y no tengo duda de que lo vamos a lograr porque hay muchísimas ganas de trabajar. Es muy importante ser el seleccionador de un país que me ha dado muchísimo, me ha abierto las puertas, me ha hecho crecer como profesional y humano, es una posibilidad que no podía dejar pasar", agregó.

Cocca finalizó el jueves su gestión como director técnico de Tigres UANL, club al que llegó para el vigente torneo Clausura del fútbol mexicano, dejándolo en el tercer lugar general con 11 puntos después de tres triunfos y dos empates.

Antes de llegar a Tigres, Cocca dirigió al Atlas donde logró el bicampeonato al ganar los títulos de los torneos Grita México A21 y Grita México C22 después de 70 años del primer campeonato de los "Rojinegros".

Además de Tigres y Atlas, también dirigió en México a Santos Laguna y Tijuana.

"Entiendo muy bien al futbolista mexicano, sé que tiene talento y grandes posibilidades de crecimiento, si saca todo el talento y lo pone al servicio del equipo vamos a tener una selección muy grande", señaló Cocca.

"Vamos a buscar esos jugadores que se sientan orgullosos de pertenecer a la selección, hay que hacer un scout muy grande, estar muy atentos, y si hacemos las cosas bien llegaremos al Mundial con la mejor selección y con una idea muy clara", puntualizó.

El estratega argentino inició su carrera como director técnico en 2007 en la Comisión de Actividades Infantiles, un club de la segunda división del fútbol argentino. También dirigió a Godoy Cruz, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Defensa y Justicia, Rosario Central, Huracán y Racing Club, donde ganó el título del torneo Transición 2014.

Además, en Colombia fue director técnico de Millonarios.

Como futbolista, Cocca jugó en México para Atlas, Veracruz y Querétaro. Y en Argentina militó con los clubes River Plate, Argentinos Juniors y Banfield.

El primer compromiso de Cocca como director técnico de México será en marzo cuando enfrente a Surinam en la Liga de las Naciones de la Concacaf.

Con información de Reuters