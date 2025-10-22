América se acerca a líder Toluca con agónico triunfo en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, 21 oct - América se ubicó el martes en el segundo lugar de la tabla general, a un punto del líder Toluca, tras remontar y vencer 2-1 a Puebla gracias a un gol del zaguero Ramón Juárez en la última jugada del partido correspondiente a la decimocuarta jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

Con su noveno triunfo en el torneo, las "Águilas" del América llegaron a 30 puntos, uno menos que los "Diablos" Rojos de Toluca.

"Este triunfo nos acerca a los objetivos, una victoria que tiene un significado importante, considero que lo importante es ganar aunque las formas y el rendimiento no hayan sido los óptimos. Ramón entrando como delantero y hace el gol, es un chico especial, fue determinante y eso marca la diferencia", dijo en conferencia de prensa el director técnico de América, el brasileño André Jardine.

En el partido disputado en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, Puebla se adelantó a los 52 minutos cuando el uruguayo Emiliano Gómez definió de zurda dentro del área tras controlar un pase de Ricardo Marín.

América empató a los 67 minutos por la vía del tiro penal que anotó el uruguayo Brian Rodríguez.

Cuando parecía que el partido terminaría empatado, Juárez, quien tenía pocos minutos de haber ingresado, anotó el gol del triunfo para América a los 98 minutos con un remate de cabeza tras un centro enviado por el francés Allan Saint-Maximin.

"El profe (Jardine), antes de hacerme ingresar, me pidió que fuera como 9, que me acomode entre los delanteros para buscar una oportunidad de gol y gracias a Dios salió", dijo Juárez a la cadena TUDN.

En los otros partidos del martes, Monterrey goleó 4-2 a Bravos de Ciudad Juárez con tantos de Gerardo Arteaga, del español Sergio Canales, del argentino naturalizado mexicano Germán Berterame y de Joaquín Moxica. Para Bravos de Ciudad Juárez lo hicieron el portugués Ricardo Oliveira "Ricardinho" y el brasileño Madson De Souza.

Mazatlán y Santos Laguna empataron 2-2. Para Mazatlán anotaron Roberto Meráz y el argentino Facundo Almada, mientras que para los "Guerreros" de Santos anotaron Aldo López y el colombiano Kevin Palacios.

En tanto, Necaxa y Cruz Azul empataron 1-1 con goles del argentino Agustín Palavecino y Amaury Morales.

La jornada se completará el miércoles con los partidos entre Querétaro-Guadalajara, Pachuca-Tigres UANL, Atlas-León, Tijuana-Toluca y Pumas UNAM-Atlético de San Luis.

Con información de Reuters