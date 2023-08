VIDEO: Guardiola estalló de furia con Haaland y le pegó a una cámara

El entrenador español tuvo un fuerte cruce con su jugador, luego que el noruego hicera los dos goles que le dan la victoria parcial al Manchester City.

El Manchester City gana en el debut de Premier League y el entrenador del campeón defensor, Josep Guardiola, tuvo una fuerte discusión con Erling Haaland y le pegó a una cámara que estaba filmando el momento. El noruego marcó los dos tantos de su equipo, pero el español no se fue conforme con él.

Tras casi dos meses de descanso, la mejor liga del mundo volvió a tener competencia con quien resultó ganador. Con la presencia entre los titulares de Julián Álvarez, el City se puso rápidamente en ventaja ante el Burnley con dos tantos de Haaland, sin embargo parece que algo no le gustó a "Pep" y retó al noruego en pleno campo de juego de forma visceral.

El fuerte enojo de Pep Guardiola con Haaland

Apenas finalizó la primera parte en el estadio Turf Moor de la ciudad de Lancashire, los jugadores de los "Citizenz" comenzaron a dirigirse tranquilos hacia el vestuario tras el gran rendimiento demostrado en los 45 minutos iniciales, con el "Androide" como gran figura de su equipo. Pero hubo una tensa situación.

La transmisión oficial captó el momento exacto en que Guardiola ingresó al campo, agarró del brazo a Haaland y empezó a reprocharle por alguna acción que no le gustó. El delantero, por su parte, no miró a su entrenador y siguió caminando. Pero el hecho no finalizó ahí.

Cuando "Pep" observó que la camára estaba al lado de ellos filmando la situación, se acercó y le pegó un manotazo. Luego de su evidente enojo, se volvió a acercar al exjugador de Borussia Dortmund y volvió a hablarle en un tono nada amigable. Al ingresar al túnel que va hacia los vestuarios, el español se adelantó y no volvió a cruzarse con su futbolista.

Julián Álvarez lo humilló y ahora es refuerzo del Manchester City de Guardiola por 90 millones de euros

Manchester City acaba de contratar como refuerzo a un jugador que fue humillado por Julián Álvarez en el Mundial de Qatar 2022. El entrenador Pep Guardiola piensa en fortalecer aún más el plantel profesional que viene de ganar el triplete en la temporada 2022-2023, ya que se consagró en la Champions League, la Premier League y la FA Cup. Luego de un mes de negociaciones formales, el poderoso club inglés logró cerrar a un nuevo fichaje en el mercado de pases.

Se trata nada menos que del croata Joško Gvardiol, central de 21 años y 1.85 metro que se destacó en Leipzig de Alemania. El zaguero es recordado por muchos hinchas de la Selección Argentina por haber sido "el enmascarado" al que tanto el ex River como Lionel Messi "bailaron" en la semifinal de la Copa del Mundo. En aquel partidazo en el estadio Lusail de Doha, "Leo" marcó el primero de penal y "La Araña" hizo los otros dos. En el tercero, el rosarino gambeteó en varias ocasiones al balcánico y le cedió el tanto al cordobés. La transferencia se cerró en alrededor de 90 millones de euros.

Con muchos años de carrera por delante, grandes condiciones y un muy buen futuro, el zaguero era uno de los más codiciados por los gigantes europeos en el mercado. Si bien Barcelona y PSG también preguntaron por él, finalmente firmó con "Los Ciudadanos". Por lo tanto, competirá por un puesto como titular con otros centrales de jerarquía internacional como John Stones, Aymeric Laporte, Rúben Dias, Manuel Akanji y Nahtan Aké.

De acuerdo con el portal deportivo británico Sky Sports, Pep "ha designado a Gvardiol como el fichaje clave para acabar de apuntalar la línea defensiva del conjunto Citizen de cara a la próxima temporada". Además, su polifuncionalidad es clave en este sentido, ya que puede jugar tanto de central como de lateral derecho. Por último, añadieron en el artículo que el técnico "sigue con su obsesión con reforzar una y otra vez la defensa de Manchester City, una demarcación que para el técnico es tan esencial a la hora de robar balones como para comenzar jugadas ofensivas".