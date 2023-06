Tevez dijo lo que todos piensan sobre Pep Guardiola y Julián Álvarez: "Me sorprendió"

Carlos Tevez habló tras la consagración del Manchester City en la final de la Champions League y, en su análisis, dijo lo que todos piensan de Pep Guardiola y Julián Álvarez.

Carlos Tevez presenció la final de la UEFA Champions League en la que el Manchester City se impuso ante el Inter en Estambul y dijo lo que todos piensan sobre Pep Guardiola y Julián Álvarez. Es que el entrenador español tomó la decisión de dejar en el banco al delantero argentino y, ante esto, recibió varias críticas. Uno de los que no lo perdonó fue el propio "Apache", que no se guardó nada contra el mencionado técnico.

Una vez finalizado el encuentro en el que el conjunto "Ciudadano" levantó la primera "Orejona" de su historia, "Carlitos" analizó en ESPN lo sucedido a lo largo de los 90 minutos. Es que los británicos no la pasaron bien tras la lesión de Kevin De Bruyne en el primer tiempo que obligó el ingreso de Phil Foden, pero salieron adelante a pesar de dicha adversidad. Sobre esto último hizo hincapié el exjugador de Boca Juniors y apuntó contra el DT por no utilizar a la "Araña".

"Me sorprendió el cambio de De Bruyne porque ahí podía haber entrado Julián que, con esa movilidad, era lo más parecido. Cuando no entró me hizo un poco de ruido", lanzó Tevez en un principio con respecto a lo que definió Guardiola en pleno cotejo. Es que, para colmo, el estratega realizó sólo dos modificaciones durante el partido y el delantero nacido en Calchín, provincia de Córdoba, no sumó minutos luego de convertirle al Real Madrid en semifinales.

Acerca de cómo estaba el partido para que Julián ingrese, el "Apache" continuó con su idea y lanzó: "Haaland en pelota parada te da otra cosa tanto defensivamente como ofensivamente, entonces se me hizo que no iba a entrar porque los italianos estaban esperando una pelota parada. Cuando entró Foden a Julián se le hizo cuesta arriba".

Carlos Tevez contó el calvario que vivió en el Manchester City y llamó la atención de todos

Carlos Tevez lanzó una inesperada revelación sobre el calvario que vivió en su paso por el Manchester City de Inglaterra. El "Apache" habló en la previa de la gran final de la UEFA Champions League de este sábado 10 de junio y contó lo que sucedía en la institución entre 2009 y 2013. Por supuesto, las instalaciones del elenco "Ciudadano" sufrieron distintos cambios con el paso de los años, pero el futbolista argentino no la pasó nada bien con algunas cuestiones en dicha etapa.

"Recién venía con Diego (Latorre) y le contaba un poco cuando estaba en el City que nos cambiábamos en un contenedor y las duchas que teníamos eran 4. Hoy ver este club que tanto ha crecido, para mí es alucinante. El día que me junté con Manzur, lo fui a ver y me decía todo el proyecto que tenía con el City... verlo en una final de Champions es alucinante. Fui uno de los primeros jugadores que emigró hacia un club que peleaba en mitad de tabla", lanzó Carlos Tevez en diálogo con ESPN F360.