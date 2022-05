Peter Shilton no pudo con su rencor y le pegó a Maradona: "Ni para lavar los platos"

El arquero inglés, que sufrió los dos goles históricos en el Mundial de México 86 por parte del 10, no oculta su bronca.

Pasan los años, pasan las décadas y los dos goles históricos que Diego Maradona marcó ante Inglaterra por los cuartos de final del Mundial de México 86 están latentes y bien guardados en la memoria de los argentinos. Pero el que no tiene un buen recuerdo de lo sucedido es el arquero inglés de aquella tarde, Peter Shilton, que, en cada oportunidad, critica al 10 por su actitud de no haber reconocido la "Mano de Dios". Ahora, evidenciando su latente rencor e impotencia, dijo que no quiere saber nada con la camiseta que se subastó del astro de ese encuentro el pasado 5 de mayo.

“No hubiera cambiado camisetas con Maradona ni por todo el té en China por lo que sucedió ese día. Ni siquiera lo usaría en la casa, ni siquiera para lavar los platos en mi bungalow”, manifestó Shilton al portal británico The Sun cuando le consultaron sobre la histórica puja, que se realizó en Londres y fue vendida en más de 9 millones de dólares, de esa casaca con la que Diego convirtió un gol con la mano y el mejor gol de todos los tiempos.

El saludo de Diego a Shilton: Argentina-Inglaterra México 86

El exarquero del seleccionado inglés también se refirió a la actitud de Steve Hodgey, compañero de equipo que intercambió la prenda con Maradona: "Si yo y algunos de los otros jugadores hubiéramos sabido que Hodgey tenía su camiseta en el vestidor, no lo hubiese logrado. En el fervor del partido, la habríamos roto en mil pedazos, y apuesto a que Hodgey está feliz ahora que no hicimos eso. Él sabía lo que estaba haciendo cuando no nos dijo que lo tenía”. Y luego añadió de manera insólita que salieron ganando por el monto en que se vendió: "Mirando hacia atrás, apuesto a que está contento de que no nos hayamos enterado. Estábamos muy enojados, menos mal que no lo hicimos. Me alegro de que un inglés haya sacado algo del juego, es justicia poética".

Más allá de intentar buscar algo positivo de la situación, el sentimiento de bronca y dolor del exportero del Nottinham Forest se esclarece cuando le preguntan por aquel encuentro: "“Era capitán ese día, todavía me duele ahora. Lo único que me interesaba era ganar la Copa del Mundo. Él (Hodgey) tiene venganza por todos nosotros. Ha ganado una gran cantidad de dinero con Maradona engañándonos. Es una fortuna para lo que fue uno de los partidos más difíciles de mi carrera”.

Vale la pena recordar que el exguardameta no es la primera vez que se refiere a Diego. y que, en el pasado, no lo había invitado a su partido homenaje al argentino por considerarlo de “deshonesto”, situación que hizo reaccionar a Diego y le contestó con una inolvidable frase: "El dijo que no me invitaba a su partido despedida porque era deshonesto. Encantado, soy Deshonesto Maradona. Shilton, ¿quién va a querer ir a tu partido?. El exfutbolista inglés, incluso, había publicado una desafortunada frase tras conocer la noticia de la muerte del Diez: “Diego Maradona had greatness, but no sportsmanship (Diego Maradona tuvo grandeza, pero no deportividad)”. Se ve que la herida ante la genialidad del 10 sigue muy abierta para los ingleses.